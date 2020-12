Il serialista

Nella nuova puntata de “Il Serialista” Renzo Di Falco suggerisce la visione di “Dirk Gently” disponibile, con due stagioni, su Netflix. Ospite speciale è l’attrice Michela Giraud, una delle stand up comedian più apprezzate del momento, che svela la sua preferita: “The Crown”, la serie sulla vita della Regina Elisabetta giunta al quarto capitolo. Per chiudere, occhi puntati su “Stalk”, produzione francese nata per il web e trasmessa in esclusiva per l’Italia da Raiplay, che affronta in maniera efficace uno dei temi più attuali e discussi.

La prima puntata de Il serialista

