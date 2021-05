Il segreto: trama e cast dell’ultimo episodio, il finale di stagione

Questa sera, venerdì 28 maggio 2021, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in onda l’ultima puntata (il finale di stagione) de Il segreto. Una lunga serata nel corso della quale, gli spettatori potranno assistere agli ultimi quattro episodi della soap spagnola che chiuderà per sempre dopo 10 anni di attività. Nell’ultima puntata, verrà svelato il vero segreto di Puente Viejo e si assisterà alla morte di Francisca e Raimundo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’ultima puntata.

Trama

Le anticipazioni sulla trama degli ultimi quattro episodi de Il segreto rivelano che Alicia chiederà a Tomas una tregua e gli proporrà di collaborare. È certa, infatti, che sia stato lui a salvarle la vita. Begona rivelerà a Marta che è stata lei a uccidere Ramon ma Ignacio non sarà d’accordo con il gesto della donna. Don Filiberto verrà poi arrestato, ma grazie alle sue conoscenze riuscirà a riottenere la libertà. Cercherà quindi riparo da donna Francisca, che non avrà nessuna intenzione di aiutarlo. Matias si renderà conto che c’è qualcosa che non va. Emilia, infatti, apparirà sempre più strana. Così, contatterà Alfonso a Cuba e tenterà di capire cosa stia succedendo. Onesimo e Antonita decideranno poi di sposarsi in gran segreto. Al contrario, Adolfo e Marta rinunceranno al loro amore. Rosa, però, sarà tormentata dall’idea che possa essere solo una farsa. Per questo denuncerà Adolfo per l’omicidio di Ramon anche se sa benissimo che non è stato lui a compiere il delitto. Adolfo tenterà quindi di fuggire.

Ma non finisce qui. Secondo le anticipazioni sulla trama dell’ultima puntata (finale) de Il segreto, Emilia, in lacrime, confiderà a donna Francisca di essere gravemente malata. Marcela assisterà alla sua confessione e rivelerà a Matias il segreto della malattia di Emilia. Rosa sarà attesa in Austria per essere ricoverata in una clinica. Con lei partirà anche la madre. Marta si riunirà ad Adolfo e tenteranno di fuggire insieme per fare in modo che l’uomo non vada in prigione. Donna Francisca tenterà quindi di fare uccidere don Filiberto… Nel finale della soap spagnola Il segreto, donna Francisca – a capo della setta degli Arcangeli – provocherà l’ira del fanatico don Filiberto. L’uomo deciderà quindi di punire gli abitanti di Puente Viejo con un’esplosione che raderà al suolo il villaggio e ucciderà tantissime persone. Lo stesso Raimundo morirà sul colpo. Francisca morirà un minuto dopo Raimundo. Le due anime si ricongiungeranno nella loro casa a Puente Viejo e lì resteranno insieme per l’eternità.

Il segreto: cast (attori)

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata (finale di stagione) de Il segreto, ma qual è il cast della soap spagnola? Nell’ultima puntata de Il segreto, sfileranno i personaggi più amati. Gli spettatori avranno modo di rivedere Tristan interpretato da Alex Gadea; Pepa interpretata da Megan Montaner; Gonzalo interpretato da Jordi Coll, Bosco interpretato da Francisco Ortiz; Juan interpretato da Jonas Berami; Soledad interpretata da Alejandra Onieva; Fernando interpretato da Carlos Serrano; Maria interpretata da Loreto Mauleon; Hipolito interpretato da Selu Nieto; e donna Francisca interpretata dall’attrice Maria Bouzas.

Streaming e tv

Dove vedere l’ultima puntata de Il segreto in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.