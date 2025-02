Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola: il documentario su Rai 3

Questa sera, 4 febbraio 2025, su Rai 3 va in onda in prima serata il documentario Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola, il grande cantante napoletano che ha segnato un’epoca. Non mancheranno gli ospiti pronti a ricordarlo. Vediamo le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Icona di un genere tradizionale reso popolare grazie ai numerosi film interpretati negli anni ’70 e ’80, Mario Merola è un figlio del popolo che, grazie al suo talento e la sua peculiare personalità, è diventato simbolo della città di Napoli portando la canzone e la cultura napoletana in tutto il mondo. “Mario Merola è stato un grande artista e un grande personaggio, tale che per raccontarlo bisogna innanzitutto entrare nel suo mondo, in ciò che ha rappresentato e rappresenta per un intero popolo, che ha il suo cuore a Napoli ma che è disseminato in molte parti del mondo, dagli Stati Uniti all’Australia – spiega il regista Massimo Ferrari. – È il re della sceneggiata, colui che ha fatto rinascere un genere nato nei primi anni del Novecento e lo ha portato a vette di popolarità impensabili. Il cuore del documentario viaggia tra archivi ed interviste, racconti memorabili e video inediti, insieme alle riprese dei luoghi della città di Napoli che più possono raccontarci la biografia di Merola e dunque la sua formazione: il porto, la zona delle “Case Nuove”, Piazza Mercato, la casa di Portici, la sua famosa cucina in cui ancora figli e nipoti preparano “gli spaghetti alla Merola””. Il doc è arricchito dagli interventi, tra gli altri, di Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni e dei figli Francesco, Roberto, Loredana Merola. Regia Massimo Ferrari, soggetto e sceneggiatura Massimo Ferrari, Luciano Stella.

Streaming e tv

Dove vedere Il re di Napoli? Appuntamento su Rai 3 questa sera – 4 febbraio 2025 – alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.