Il ragazzo che diventerà re: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 4 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il ragazzo che diventerà re, film del 2019 scritto e diretto da Joe Cornish. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex è un ragazzo di dodici anni che scopre la spada Excalibur e riesce ad estrarla. Da quel momento cerca di sfruttare gli incredibili poteri della spada per risolvere i problemi quotidiani della sua vita. I guai iniziano quando Morgana arriva direttamente dal Medioevo per distruggere il mondo.

Il ragazzo che diventerà re: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo che diventerà re, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Louis Ashbourne Serkis: Alexander “Alex” Elliot

Dean Chaumoo: Bedders

Tom Taylor: Lance

Rhianna Dorris: Kaye

Patrick Stewart: Merlino

Angus Imrie: Merlino trasformato

Rebecca Ferguson: Morgana

Denise Gough: madre di Alex

Noma Dumezweni: Mrs. Lee

Nathan Stewart-Jarrett: Mr. Kepler

Mark Bonnar: Mr. Jeffrey

Alexandra Roach: Miss Foster

Genevieve O’Reilly: Sophie

Nick Mohammed: Mr. Hyde

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo che diventerà re in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.