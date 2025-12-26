Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il primo Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film con Ficarra e Picone

di Antonio Scali
Il primo Natale: trama, cast e streaming del film su Canale 5 con Ficarra e Picone

Questa sera, 26 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il primo Natale, film italiano del 2019 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: ecco la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Trama

Sicilia, 2019. La chiesa di un piccolo paesino, Rocca di Mezzo Sicula, organizza tradizionalmente un presepe vivente. A dirigere le preparazioni è il sacerdote della chiesa, Valentino, un prete pignolo e molto legato all’immagine del presepe iconografico, che ha delegato alla preghiera il compito di risolvere qualsiasi impedimento, tant’è che quando gli si pone un problema davanti prega al posto di agire. Nel frattempo Salvo, un goffo ed egoista ladro di reliquie religiose, dopo aver scoperto il valore di un bambinello custodito nella chiesa di Valentino, decide di rubarlo per guadagnarci. Così, lui che è ateo convinto, si presenta ai provini per il presepe vivente, dove nessuno riesce a soddisfare le esigenze del prete.

Solo Salvo nelle vesti di san Giuseppe riesce a ottenere la parte permettendogli di entrare nella chiesa indisturbato. Casualmente scoperto da Valentino durante il furto, scappa con la reliquia in braccio inseguito solo dal sacerdote. Arrivato a un vicolo cieco, Salvo entra in un canneto seguendo le indicazioni di una misteriosa bambina che indossa un maglioncino rosso. Anche Valentino ottiene da lei le stesse indicazioni: i due, usciti dal canneto, si ritrovano in un deserto. Confusi e disorientati, i due vengono catturati insieme con altre persone da soldati romani. Durante la cattura, però, Salvo perde il bambinello. I due vengono messi ai lavori forzati insieme a dei rivoluzionari dai quali apprendono di essere in Palestina, al tempo della nascita di Gesù.

Il primo Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il primo Natale, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Salvatore Ficarra: Salvo
  • Valentino Picone: Valentino
  • Massimo Popolizio: Erode
  • Roberta Mattei: Rebecca
  • Giacomo Mattia: Isacco
  • Giovanna Marchetti: Sara
  • Giovanni Calcagno: capo dei rivoltosi
  • Gianni Federico: Giuseppe
  • Grace Ambrose: Noa

Location

Dove è stato girato (location) il film Il primo Natale? Le scene, ambientate nell’anno 0 dell’era cristiana, sono state girate prevalentemente in Marocco, mentre alcune scene sono state girate in Italia, a Sora e Arpino, in provincia di Frosinone. Le scene iniziali e finali del film ambientate nel presente, sono state girate presso l’acropoli di Civitavecchia di Arpino e all’interno della chiesa di San Vito martire situata sempre nelle mura ciclopiche dell’acropoli.

Streaming e tv

Dove vedere Il primo Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca