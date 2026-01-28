Il Paradiso delle Signore, arriva la confessione di Umberto: le anticipazioni delle trame di fine gennaio

Si attendono nuovi sviluppi per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda ogni giorno su Rai 1 alle ore 16. Decisioni importanti, punti di svolta e intrecci sentimentali: le vicende raccontate sono sempre cariche di adrenalina e suspence. Il grande magazzino milanese è infatti, ormai da anni, un punto di riferimento per il panorama delle soap daily.

La confessione di Umberto, il ritorno di Rosa

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore dicono che Greta vorrà avere qualche informazione in più su Umberto e sul suo passato. Per questo motivo, si mostrerà sempre più sensibile e seducente nei suoi confronti. Un rapporto che diventerà molto forte e che porterà il commendatore a iniziare a fidarsi di lei. Guarnieri si lascerà andare ad una rivelazione inaspettata sul fratello di lei: una confessione che potrebbe dare vita a numerosi altri colpi di scena. Intanto, si parlerà anche di Rosa che, dopo essere partita per gli Stati Uniti con la speranza di dimenticare Marcello e cambiare vita, tornerà a Milano.

La decisione della giornalista sarà accolta positivamente da Marcello che, nonostante abbia accettato la sua scelta di andare via, continua a sognare un loro ricongiungimento per poter iniziare nuovamente a vivere la loro storia. Rosa si mostrerà però molto distante nei suoi confronti: i due si troveranno a discutere anche per la scelta della copertina del Paradiso Market.

Altri colpi di scena a Il Paradiso delle Signore

Durante i prossimi episodi, sarà anche svelato il sogno di Mimmo e Ciro. I due desiderano infatti rendere più moderno l’arredamento della Caffetteria, al fine di poter creare un giorno un luogo che diventi a tutti gli effetti un punto di riferimento per i clienti del grande magazzino milanese. Intanto, Concetta scoprirà che la figlia Agata è stata chiamata per un colloquio di lavoro molto importante. La donna avrà quindi l’opportunità di iniziare a lavorare come restauratrice ma, per farlo, dovrà prendere una decisione per lei fondamentale che potrebbe però portarla lontana da Milano. Non saprà cosa fare e sarà molto indecisa sul suo futuro, tanto che chiederà alla madre di non parlare con nessuno del suo colloquio di lavoro.

Il Paradiso delle Signore, ormai un pilastro della tv italiana, va in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 intorno alle 16.10. Le puntate sono rese disponibili anche su Rai Play, dov’è possibile guardare tutti gli appuntamenti sia in streaming live che on-demand.