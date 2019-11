Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata giovedì 14 novembre 2019

Quali sono le anticipazioni della puntata di giovedì 14 novembre 2019, de Il paradiso delle signore 4? Il magazzino di lusso degli anni ’60 è tornato su Rai 1 e con esso torna il nostro appuntamento con le info su cosa succede nelle prossime puntate della celebre fiction.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, va in onda una puntata della soap opera miracolosamente salvata dai vertici di Viale Mazzini. Data per spacciata, la fiction era stata infatti cancellata dopo la terza stagione ma, complici le proteste dei fan e un repentino rialzo negli ascolti, è stata riportata poi nel primo pomeriggio degli italiani con un quarto capitolo.

Giovedì 14 novembre 2019 va in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore 4. Di seguito, le anticipazioni e la trama della puntata, in onda come sempre su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata di domani | Giovedì 14 novembre 2019

Nella puntata di giovedì 14 novembre, vedremo che Rocco scoprirà che Agnese ha combinato un incontro tra lui e la nipote di Amalia, Maria. Come la prenderà? Nel frattempo, la Contessa verrà informata dal direttore della sua banca di un movimento sospetto di fondi verso un conto statunitense. Chi ha fatto il versamento? La firma è proprio del nipote della Contessa.

Continuano poi, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, le registrazioni per il video promozionale del magazzino. Stavolta tocca a Irene mettersi davanti alla telecamera, per interpretare il ruolo di Jackie. Dopo essere stata messa in guardia da Marcello, Roberta riesce a scoprire le vere intenzioni dell’editore e ringrazia quindi il giovane Guarnieri per averle permesso di non cadere nella truffa architettata nei suoi confronti.

Si torna poi a parlare del tormentato (e nascosto) amore tra Riccardo e Nicoletta. Lui decide di confessare all’amico Cosimo del loro piano di fuggire dall’Italia. Cosimo però, messo alle strette da Adelaide dopo la telefonata del direttore della banca, cede e svela tutta la verità alla donna. Come reagisce Adelaide? Per prima cosa, secondo le anticipazioni di domani de Il Paradiso delle Signore, racconta tutto a Cesare. Poi, i due architettano un piano proprio contro Riccardo e Nicoletta.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 13 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore, di cosa parla la soap opera

Il Paradiso delle Signore parte nel 1956 a Castelbuono, dove la giovane Teresa Iorio lascia il paesino d’origine e il fidanzato per trasferirsi a Milano, per lavorare nel negozio d’abbigliamento dello zio Vincenzo.

Appena arrivata, lo zio però viene arrestato, accusato di aver appiccato un incendio al furgone del magazzino concorrente, Il paradiso delle signore. Teresa, nonostante uno scontro acceso con il proprietario della concorrenza Pietro Mori, tenta di farsi assumere come commessa nella sua azienda e ci riesce grazie all’aiuto del pubblicitario del magazzino, Vittorio Conti.

Teresa lavora nel gruppo de ” Le Veneri”, commesse giovani e di bella presenza, e dimostra immediatamente di che stoffa è fatta. Teresa s’innamora di Mori, ma quest’ultimo preferisce sposare Andreina Mandelli, figlia di un ricco banchiere che però lo odia (perché Mori gli ha ucciso il fratello durante la guerra).

Nella seconda stagione, però, Mori decide di lasciare la moglie e di vivere l’amore con Teresa fino al rientro della sua prima moglie dagli Stati Uniti, che acquista una quota del magazzino diventandone socia.

La terza stagione fa un salto in avanti e arriva nel 1959: Pietro Mori è morto e Vittorio Conti, suo migliore amico, decide di riaprire Il paradiso delle signore costi quel che costi, anche un’alleanza con i Guarnieri.

L’amata fiction torna con la quarta stagione su Rai 1 a partire da lunedì 14 ottobre 2019, ore 15:40, mentre le anticipazioni de Il paradiso delle signore saranno disponibili ogni giorno sul nostro sito.