Il giovane Montalbano – La transazione: il cast completo

LA TRANSAZIONE CAST – Stasera, lunedì 27 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – La transazione, quarto episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – La transazione? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (seconda stagione): Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Massimiliano Davoli, Giusy Buscemi.

La transazione: il cast (attori)

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, lunedì 27 lunedì 2020, La transazione, oltre agli attori principali, sarà presente Marco Iannitello nel ruolo di Angelo Curreli.

Il giovane Montalbano – La transazione: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama dell’episodio La transazione? Da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano. Per capirci qualcosa di più il commissario si rivolge a Stella, la giovane direttrice della Banca Popolare di Montelusa. Grazie al suo aiuto Montalbano scopre che la Banca Agricola è in realtà il forziere privato dei Sinagra. Ma è l’omicidio di Corrado Militello, un anziano medico in pensione, che si intreccia con la sua vicenda personale.

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – La transazione in tv e live streaming? Il terzo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 27 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

