Chi è Michele Riondino, il giovane Montalbano in onda su Rai 1: carriera e vita privata

Michele Riondino, attore italiano, questa sera arriva su Rai 1 con Il Giovane Montalbano, ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conte? Nato a Taranto il 14 marzo 1979, Riondino ha studiato a Perugia per poi trasferirsi nella capitale e frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica, interpretando i suoi primi ruoli a teatro. L’esordio è arrivato con una serie tv, Distretto di Polizia, dove ha recitato per tre stagioni (2003-2005).

L’abbiamo poi visto anche ne La freccia nera, ma la grande fama è arrivata con la fiction Il giovane Montalbano. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la fiction è un prequel del Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti e vede quindi un giovane Salvo: siamo nei primi anni ’90, quando Salvo era appena diventato commissario nella natia Vigata e comincia le sue prime indagini. Salvo, nonostante la giovanissima età, dimostrerà di avere la stoffa per quel ruolo e inizia a risolvere misteri all’apparenza molto complicati, gettandosi a capofitto nel mondo del lavoro.

Michele Riondino, chi è il Giovane Montalbano

In tv l’abbiamo visto recitare in Compagni di scuola, Incantesimo 5, Giorni da Leone 2, Il segreto dell’acqua, Pietro Mennea – La freccia del Sud, La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata e la recente La guerra è finita. Al cinema invece , Riondino ha debuttato con Uomini % Donne, amori & bugie, poi l’abbiamo visto ne Il passato è una terra straniera, Fortapasc, Dieci inverni, Marpiccolo, Noi credevamo, Henry, Qualche nuvola, Gli Sfiorati, Acciaio, Bella addormentata, Il giovane favoloso, Meraviglioso Boccaccio, Senza lasciare traccia, La ragazza del mondo, Diva!, Falchi, Un’avventura e Restiamo amici. Riondino è impegnato nella sua città natia nel comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti: dal 2012, è anche direttore artistico del concerto del primo maggio di Taranto insieme a Roy Paci e al concittadino Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020. Nel 2018, poi, Riondino è stato anche “padrino” della Mostra del Cinema di Venezia.

E della sua vita privata cosa sappiamo? Sappiamo che Riondino è fidanzato con Eva Nestori, make up artist che ha conosciuto grazie al suo lavoro. Galeotto fu il set del Giovane Montalbano, poiché è lì che si sono incontrati per la prima volta. Dal loro amore, seppur senza matrimonio, è nata una bambina, Frida, la loro più grande gioia. A chi si sono ispirati per il nome? Facile: Frida Kahlo!

