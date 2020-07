Il giovane Montalbano – Seconda stagione: trama, quante puntate e streaming

Dopo il successo della prima stagione, da questa sera, 13 luglio 2020, Rai 1 ripropone anche la seconda serie de “Il giovane Montalbano” interpretata da Michele Riondino e Sarah Felderbaum. Ma qual è il cast della seconda stagione? Quante puntate sono previste? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Con il passare del tempo Montalbano è riuscito a costruire un affiatato gruppo con i colleghi Giuseppe Fazio, Catarella e soprattutto con Mimì Augello, comprendendo ogni giorno sempre più le dinamiche criminali dell’isola anche grazie a Carmine Fazio, ormai in pensione, che di tanto in tanto è pronto a consigliarlo. Sul piano personale ha parzialmente riallacciato i legami con il padre e porta avanti una solida relazione con Livia Burlando, architetto genovese conosciuta nei mesi precedenti e con cui è in procinto di convolare a nozze, nonostante Salvo non resti indifferente a Stella…

Il giovane Montalbano: il cast della seconda stagione

Ma qual è il cast della seconda stagione de Il giovane Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Quante puntate

La seconda stagione del Il giovane Montalbano, come la prima, è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) e andrà in onda, salvo cambiamenti di programma, in replica su Rai 1 per sei lunedì consecutivi (il 17 agosto l’ultimo episodio). Ma vediamo insieme e nel dettaglio quando i sei episodi de Il giovane Montalbano (seconda stagione) andranno in onda in replica su Rai 1. Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (L’uomo che andava appresso ai funerali): 13 luglio 2020

Secondo episodio (La stanza numero due): lunedì 20 luglio 2020

Terzo episodio (Morte in mare aperto): lunedì 27 luglio 2020

Quarto episodio (La transazione): lunedì 3 agosto 2020

Quinto episodio (Il ladro onesto): lunedì 10 agosto 2020

Sesto episodio (Un’albicocca): lunedì 17 agosto 2020

La programmazione potrebbe subire delle modifiche.

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano in tv e live streaming? Il primo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 13 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

