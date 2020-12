Il futuro del cibo: il documentario in onda stasera su Rai 2

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il futuro del cibo, una serata speciale dedicata alle nuove frontiere del cibo, tra alimenti futuristici e ingredienti del passato da riscoprire, nuove abitudini di consumo e modalità innovative di produzione. Rai Documentari ha raccolto le grandi novità dello scenario internazionale del food system, il rapporto tra uomo e cibo e i nuovi modi di produrre cibo sano e sostenibile.

Il rapporto col cibo è legato all’evoluzione stessa dell’essere umano: dalle prime popolazioni di raccoglitori e cacciatori, consumatori di carne cruda, all’uso del fuoco, l’umanità è l’unica categoria di esseri viventi che cuoce sistematicamente il proprio cibo. Le abitudini alimentari vegetariane e vegane sono la risposta sostenibile per ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di carne?

Gli chef

Due chef guideranno questo viaggio, che spazia dalla produzione di carne e uova vegetali, agli allevamenti d’insetti, fino ai prototipi di carne cellulare 3D e alla riscoperta dei cibi fermentati: Antonello Colonna con la sua filosofia in cucina, e lo chef vegano Emanuele Di Biase. Arricchiscono il documentario le voci della fondatrice del Future Food Institute Sara Roversi, dell’economista Raj Patel, autore de “I padroni del cibo” ed esperto di politiche alimentari e dello scrittore Jonathan Safran Foer, che nei saggi “Se niente importa. Perché mangiamo gli animali” e “Possiamo salvare il mondo prima di cena” propone importanti riflessioni sulla produzione industriale di carne e sull’impatto delle nostre abitudini alimentari sull’emergenza climatica in atto.

Streaming e tv

Dove vedere Il futuro del cibo in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda oggi – venerdì 18 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

