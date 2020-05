Il figlio della luna, su Rai 1 torna il film con Lunetta Savino: trama e cast

Questa sera, 29 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Il figlio della luna, film per la tv andato in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel febbraio 2007. La pellicola è incentrata sulla storia del fisico siciliano Fulvio Frisone che, nato con una malattia che gli impedisce di camminare e parlare, grazie agli sforzi di sua madre è riuscito a studiare e diventare uno scienziato di fama mondiale. Il film, con protagonista Lunetta Savino, è stato proposto già due volte per la prima serata di Rai 1, ottenendo sempre grandissimi risultati in termini di share.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast e come vederlo in tv e in streaming.

Chi è Fulvio Frisone, il fisico protagonista del film su Rai 1

Il figlio della luna: trama

Il film, come anticipato, racconta l’intensa e drammatica storia di Fulvio Frisone, nato con una tetraplegia spastica distonica grave al punto da impedirgli persino di parlare. E’ grazie soprattutto agli sforzi immani della mamma Lucia che Fulvio, apparentemente condannato ad una vita senza sbocchi, è riuscito a studiare con grandissimo profitto divenendo un affermato scienziato nel campo della Fisica.

La trama completa de Il figlio della luna

Il figlio della luna: cast

Protagonista del film è Lunetta Savino, nei panni dell’energica e determinata madre di Fulvio Frisone. Accanto a lei, nel ruolo di Fulvio, più di un attore ad interpretarne il ruolo nelle diverse età: Alessandro Morace è infatti il Fulvio dagli 11 ai 14 anni, mentre Paolo Briguglia veste il suo ruolo nell’età adulta, dai 16 ai 26 anni. Qui di seguito il resto del cast della pellicola, con i nomi degli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sabrina Sirchia – Pinella Frisone

Evelyn Famà – Palmira Frisone

Alessandra Costanzo – Sarina

Giuseppe Tantillo – Tonino

Larissa Volpentesta – Alda

Giulio Pezza – Angela

Irene Scaturro – Hair

Victoria Larchenko – Elena

Giuseppe Saggio – Michele Ferri

Paride Benassai – professor Giammona

Claudio Piano – Caruso

Il figlio della luna: trailer

Ecco il trailer del film Il figlio della luna:

Il figlio della luna: diretta tv e streaming

Dove vedere Il figlio della luna? Il film va in onda questa sera – venerdì 29 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Chi è Fulvio Frisone, il fisico tetraplegico protagonista del film su Rai 1 con Lunetta Savino Il figlio della luna: la trama del film con Lunetta Savino ispirato a una storia vera Il figlio della luna: il cast del film con Lunetta Savino