Il figlio della luna: il cast del film con Lunetta Savino

Questa sera, venerdì 29 maggio 2020, va in onda su Rai 1 in replica il film Il figlio della luna, pellicola per la tv del 2007 con nel cast Lunetta Savino e Antonio Milo. Il film è ispirato alla storia vera di Fulvio Frisone e della sua famiglia. La regia è di Gianfranco Albano. La Rai ha deciso dunque di puntare nuovamente sul grande talento di Lunetta Savino proponendo, dopo Felicia Impastato, un altro film in cui regala una straordinaria interpretazione. Ma quali sono gli attori e i personaggi del cast de Il figlio della luna? Appuntamento stasera su Rai 1 dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Il figlio della luna

Cast: attori e personaggi

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film per la tv del 2007. Su tutti una straordinaria Lunetta Savino nei panni di Lucia, una mamma disposta a tutto pur di combattere i pregiudizi nei confronti del figli, affetto sin dalla nascita da una grave malattia che gli impedisce persino di parlare. Lucia farà di tutto affinché suo figlio possa studiare e avere una vita il più possibile normale come quella dei suoi coetanei. Il film è tratto da una storia vera, ora infatti Fulvio Frusone è un affermato scienziato nel campo della Fisica.

Chi è Fulvio Frisone, il fisico protagonista del film su Rai 1

Una grande prova di amore e umanità, oltre che di unità familiare. A interpretare il ruolo di Carmelo, il padre di Fulvio, è Antonio Milo. Nei panni di Fulvio troviamo Alessandro Morace da bambino e Paolo Briguglia da adulto. Ma qual è il cast de Il figlio della Luna, stasera su Rai 1? Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati.

Lunetta Savino: Lucia Frisone

Antonio Milo: Carmelo Frisone

Alessandro Morace: Fulvio Frisone dagli 11 ai 14 anni

Paolo Briguglia: Fulvio Frisone dai 16 ai 26 anni

Sabrina Sirchia: Pinella Frisone

Evelyn Famà: Palmira Frisone

Alessandra Costanzo: Sarina

Giuseppe Tantillo: Tonino

Larissa Volpentesta: Alda

Giulio Pezza: Angela

Irene Scaturro: Hair

Victoria Larchenko: Elena

Giuseppe Saggio: Michele Ferri

Paride Benassai: professor Giammona

Claudio Piano: Caruso

La trama del film

Il figlio della luna: trama e storia vera

Carmelo e Lucia Frisone, sono una coppia siciliana piuttosto povera, già genitori di due bambine che si trova a dover crescere un terzo figlio, Fulvio, affetto fin dalla nascita da tetraplegia spastica distonica. Sempre sostenuto dalla madre, il piccolo a scuola scopre una passione per la poesia, la pittura e soprattutto la fisica.

La malattia impedisce a Fulvio persino di parlare, ma grazie all’impegno dei suoi genitori e soprattutto della madre, il ragazzo riuscirà a studiare e diventare un brillante fisico. Lucia infatti arriverà addirittura a far modificare una legge che prevedeva per i ricercatori universitari una “sana e robusta costituzione”, a far riaprire delle case chiuse per far avere a suo figlio Fulvio anche una normale attività sessuale e a fargli ottenere un’assistenza sociale di ventiquattro ore al giorno. Appuntamento oggi, 29 maggio 2020, dalle 21.25 su Rai 1.

Potrebbero interessarti Il figlio della luna, su Rai 1 torna il film con Lunetta Savino: trama e cast Chi è Fulvio Frisone, il fisico tetraplegico protagonista del film su Rai 1 con Lunetta Savino Il figlio della luna: la trama del film con Lunetta Savino ispirato a una storia vera