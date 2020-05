Il figlio della luna, la trama del film: storia vera

Il figlio della luna è il film con Lunetta Savino in onda stasera, 29 maggio 2020, in replica su Rai 1: una pellicola dalla trama molto commovente e toccante, ispirata ad una storia vera. Il film per la tv racconta infatti le vicende di Fulvio Frisone e della sua famiglia. Il figlio della luna è stato trasmesso per la prima volta nel 2007. Ma qual è la trama e di cosa parla? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Il figlio della luna

Trama: il film ispirato alla storia vera di Fulvio Frisone

Il film stasera in onda su Rai 1 racconta la storia vera di Fulvio Frisone, un ragazzo nato con una tetraplegia spastica distonica grave che gli impedisce persino di parlare. Fulvio, apparentemente condannato a una vita grigia e senza sbocchi, riesce invece a realizzarsi grazie alla tenacia e alla caparbietà di sua madre, interpretata da Lunetta Savino.

Chi è Fulvio Frisone, il fisico protagonista del film su Rai 1

Grazie agli sforzi di sua mamma Lucia, che è andata contro stereotipi e maldicenze, il ragazzo siciliano riesce a studiare con grande profitto fino a diventare un affermato fisico. Il figlio della luna è un film per la tv del 2007 diretto da Gianfranco Albano. Protagonista è Lunetta Savino ce interpreta la vulcanica mamma di Fulvio Frisone, Lucia, una donna semplice e poco scolarizzata che dopo due figlie, Palmira e Pinella, si ritrova a dover crescere Fulvio (interpretato da Alessandro Morace da bambino e Paolo Briguglia da adulto), un bimbo affetto da gravissime menomazioni che gli impediscono di parlare.

Il cast completo de Il figlio della luna

L’impegno di Lucia è infatti quello di far sì che il ragazzo cresca e studi come gli altri coetanei, arrivando addirittura a far modificare una legge che prevedeva per i ricercatori universitari una “sana e robusta costituzione”, a far riaprire delle case chiuse per far avere a suo figlio Fulvio anche una normale attività sessuale e a fargli ottenere un’assistenza sociale di ventiquattro ore al giorno.

Anche suo papà Carmelo, interpretato da Antonio Milo, si impegnerà al massimo per il bene di Fulvio, e infatti gli costruisce un casco speciale dal quale pende un sottile braccio meccanico con il quale poter leggere e disegnare. Rai 1 dunque decide di puntare nuovamente su una grande attrice come Lunetta Savino, e dopo aver riproposto in replica la scorsa settimana il film Felicia Impastato, stasera propone Il figlio della luna. Appuntamento oggi, 29 maggio 2020, dalle 21.25 su Rai 1.

