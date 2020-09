Il diritto di contare, il film: trama, cast e streaming

Su Rai 1 arriva in prima tv il film Il diritto di contare, in lingua originale intitolato Hidden Figures, diretto da Theodore Melfi e uscito nelle sale nel 2016. Candidato tre volte agli Oscar (in particolare per miglior film), il film vede come protagonista Taraji P. Henson ed è basato sull’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly, che a sua volta è ispirato alla storia era della matematica e scienziata Katherine Johnson: questa donna ha collaborato con la Nasa sfidando il razzismo e il sessismo in un’epoca in cui erano accentuati entrambi. Vediamo qual è la trama e il cast del film.

1961, la Nasa vuole pareggiare i conti con il successo russo – che ha già sperimentato il primo volo spaziale umano della storia – e per questo sta lavorando al primo lancio. Nel periodo della Guerra Fredda, in America vigono il patriarcato e il razzismo e, in questo clima di forte ostilità, si fa spazio l’intelligenza di Katherine Johnson, una matematica e scienziata afroamericana affiancata dalle colleghe Dorothy e Mary. Tutte e tre lavorano come calcolatrici per la Nasa ma, grazie alle sue doti di geometria analitica, Katherine riesce a farsi trasferire allo Space Task Group, un’unità che lavora al viaggio spaziale dell’astronauta John Glenn.

Nel cast vediamo Taraji P. Henson che interpreta la protagonista Katherine Johnson, al suo fianco vediamo Octavia Spencer che interpreta Dotorhy Vaughn e Janelle Monae che interpreta Mary Jackson. In più vediamo Kevin Costner interpretare Al Harrison, Kirsten Dunst che interpreta Vivian Michael, Jim Parsons che interpreta Paul Stafford, Mahershala Ali che interpreta Jim Johnson. E ancora Aldis Hodge è Levi Jackson, Glen Powell è John Glenn e Kimberly Quinn è Ruth.

Dove vedere Il diritto di contare? Il film viene presentato in prima tv su Rai 1 mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 21:25. Potrete seguire il film sul tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 501 per la versione HD oppure in diretta streaming sul sito RaiPlay.

