Il diritto di contare, il cast del film

Il diritto di contare è stato candidato agli Oscar e ai Golden Globe portando al cinema una storia che rema contro il sessismo e il razzismo. Ambientato nell’America degli anni ’60, in piena Guerra Fredda, il film racconta la storia di Katherine Johnson, una matematica e scienziata afroamericana la cui vita cambia nel momento in cui viene coinvolta per la sua abilità matematica nel lancio dell’astronauta nello spazio per battere la Russia. Katherine, che lavora già per la Nasa come calcolatrice insieme alle amiche Dorothy e Mary, vede in quella possibilità finalmente l’occasione per riscattarsi. Il film, del 2016, è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly. Ma chi vediamo nel cast?

Tutto sul film Il diritto di contare: trama, cast e streaming

Il diritto di contare, il cast del film: attori e personaggi

Analizziamo i personaggi. La protagonista, Katherine Johnson, è interpretata da Taraji P, Henson, conosciuta soprattutto per aver interpretato Cookie Lyon nella serie tv Empire, ma che ha recitato anche ne Il curioso caso di Benjamin Button e in Eli Stone, Boston Legal e The Division. Al suo fianco vediamo l’attrice premio Oscar Octavia Spencer, che interpreta Dorothy Vaughan. Janelle Monae, conosciuta anche per la sua carriera musicale, invece interpreta Mary Jackson.

La storia vera da cui è tratto il film

Nel cast vediamo poi Kevin Costner interpratare Al Harrison, Kirsten Dunst invece è Vivian Mitchell, Jim Parsons è Paul Stafford, Glen Powell è John Glenn e Mahershala Ali è Jim Johson. Vediamo poi Aldis Hodge come Levi Jackson, Donna Biscoe che interpreta Joylette Coleman, Maria Howell che interpreta Miss Summer, Ariana Neal che è Joylette Johnson, Saniyya Sidney che interpreta Constance Johnson, Zani Jones Mbayise che interpreta Kathy Johnson e Scott M. Morgan che interpreta Bill Calhoun.

Dove vedere in tv e in streaming Il diritto di contare

Potrebbero interessarti Chi era Katherine Johnson, la donna raccontata nel film Il diritto di contare Ocean’s 8: il cast completo del film Ocean’s 8: la trama del film con Sandra Bullock