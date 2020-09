Il diritto di contare, dove vedere il film in tv e in streaming

Il diritto di contare è un film del 2016, diretto da Theodore Melfi. In lingua originale s’intitola Hidden Figures ed è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly. Il film però è tratto dalla storia vera di Katherine Johnson, una grande scienziata che ha dato il suo contributo alla Nasa per tracciare le traiettorie delle orbite e i percorsi di ritorno per i voli nello spazio. Ad interpretarla nel film è stata Taraji P. Henson. Al suo fianco vediamo anche Octavia Spencer e Janelle Monae. Il film è ambientato nell’America della Guerra Fredda, precisamente nel 1961, quando i russi avevano già spedito un proprio uomo nello spazio e l’America aveva l’ansia da prestazione. Ma dove vedere il film Il diritto di contare? Vediamo dove seguire il film in tv e in streaming.

Tutto sul film Il diritto di contare: trama, cast e streaming

Il diritto di contare, dove vedere in tv

Dove vedere Il diritto di contare? Il film arriva in prima tv e in prima serata su Rai 1 mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 21:25. Per seguire il film vi basterà sintonizzarvi al primo canale del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky può trovare Rai 1 al tasto 101.

La storia vera da cui è tratto il film

Il diritto di contare, dove vedere in streaming

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming non dovrà fare altro che accedere a RaiPlay, la piattaforma di Viale Mazzini dov’è possibile seguire tutto ciò che accade in tv anche tramite pc, smartphone e tablet. Inoltre, chi non può guardare in diretta il film, potrà recuperarlo grazie alla funzione on demand della piattaforma.

La trama e il finale del film Il diritto di contare

