Il Conte di Montecristo: trama, cast, quante puntate e streaming

Da lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il Conte di Montecristo, miniserie tv franco-italiana diretta da Bille August e scritta da Greg Latter e Sandro Petraglia. Adattamento dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Edmond Dantès è un giovane pieno di speranze: fresco di nomina a capitano del Pharaon, è prossimo a sposare Mercedes, la donna che ama. Ma la felicità dura poco: Villefort, Danglars e Fernand, mossi da ambizione e invidia, lo accusano ingiustamente di essere un cospiratore bonapartista. Senza un processo, Edmond viene incarcerato nel Castello d’If, dove trascorre quindici anni. Qui, tra disperazione e rabbia, trova una ragione per sopravvivere: la vendetta contro i suoi traditori e la speranza di riabbracciare Mercedes.

La svolta arriva con l’incontro con l’Abate Faria, un altro prigioniero che gli trasmette conoscenze preziose e gli svela l’esistenza di un tesoro sull’isola di Montecristo. Grazie a un piano ingegnoso, Edmond riesce a fuggire e, recuperato il tesoro, si trasforma nel misterioso e potente conte di Montecristo. A Parigi, Edmond si muove come un abile burattinaio: Villefort, divenuto procuratore capo; Danglars, ricco banchiere; e Fernand, ora marito di Mercedes, non riconoscono in lui il giovane che hanno tradito. Edmond sfrutta le loro debolezze e nefandezze per distruggerli, non con la violenza ma con intelligenza e astuzia, portandoli alla rovina senza che se ne accorgano.

Il Conte di Montecristo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il Conte di Montecristo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Claflin: Edmond Dantès

Mikkel Boe Følsgaard: Gérard de Villefort

Ana Girardot: Mercédès Herrera

Blake Ritson: Danglars

Karla-Simone Spence: Haydée

Lino Guanciale: Luigi Vampa

Michele Riondino: Jacopo

Gabriella Pession: Hermine Danglars

Harry Taurasi: Fernand Mondego

Poppy Corby-Tuech: Héloise de Villefort

Nicolas Maupas: Albert de Morcerf

Amaryllis August: Valentine de Villefort

Jason Barnett: Gaspard Caderousse

Nicholas Farrell: Pierre Morrel

Martina Laird: Sabrine

Jeremy Irons: abate Faria

Bastien Fontaine-Oberto: Barone Franz d’Epinay

Luke Carroll: Governatore

Méghane De Croock: Eugenie Danglars

Robin Greer: Maximilien Morrel

Louise Gold: Marchesa di Saint-Méran

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Conte di Montecristo su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 13 gennaio 2025; la quarta e ultima lunedì 3 febbraio 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima Puntata: lunedì 13 gennaio 2025

Seconda Puntata: lunedì 20 gennaio 2025

Terza Puntata: lunedì 27 gennaio 2025

Quarta Puntata: lunedì 3 febbraio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Il Conte di Montecristo in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.