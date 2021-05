Il compagno don Camillo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 1 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il compagno don Camillo, film del 1965 diretto da Luigi Comencini. Si tratta del penultimo episodio della serie di film con protagonisti i personaggi di Don Camillo e Peppone, e tratto dall’omonimo libro di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1964: il paese di Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto. Finita la cerimonia ufficiale fra l’ironia generale, Peppone fa appello a tutta la sua abilità di meccanico per tentare di aggiustare il trattore, senza molta fortuna, e quando arriverà all’ultimo tentativo, per essere più sicuro, deciderà addirittura di farlo benedire da don Camillo. Solo allora il mezzo agricolo si metterà finalmente in moto. Don Camillo cerca di scoraggiare l’iniziativa di Peppone: riesce a fare in modo che l’approvazione del gemellaggio avvenga tramite una raccolta di firme, ma poi non sa cosa escogitare per scoraggiare i suoi concittadini dal mettere la propria firma.

Il compagno don Camillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il compagno don Camillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fernandel: don Camillo

Gino Cervi: Peppone, Giuseppe Bottazzi

Saro Urzì: il Brusco

Marco Tulli: lo Smilzo

Silla Bettini: il Bigio

Gianni Garko: Nanni Scamoggia

Graziella Granata: Nadia Petrovna

Leda Gloria: Maria Bottazzi

Marina Morgan: Irma, la giostraia

Ettore Geri: Yenka Oregov

Paul Müller: il pope russo

Alessandro Gottlieb: Ivan

Rosemarie Lindt: Sonia, la falsa russa

Mirko Valentin: Sasha, il falso russo

Jean Rougeul: il Vescovo

Jacques Herlin: avvocato Benelli

Aldo Vasco: un “compagno” di Peppone

Salvatore Campochiaro: il notaio

Tania Béryl: la tedesca più giovane, sul treno

Armando Migliari: rappresentante democristiano

Margherita Sala: la ragazza di Ivan

Streaming e tv

Dove vedere Il compagno don Camillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 1 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.