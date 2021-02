Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della terza puntata

Questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction noir, mystery con protagonista Lino Guanciale. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Ma cosa succederà stasera nella terza puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla serie tv ispirata dai libri di Maurizio de Giovanni.

Trama terza puntata

Nella terza puntata dal titolo “Il posto di ognuno” a Napoli arriverà il caldo: quello torrido, afoso, atroce che quasi toglie la fame e non fa dormire la notte. Ed è proprio in questo contesto che tra il commissario Luigi ed Enrica comincerà ad esserci un avvicinamento: i due passeranno del tempo insieme ma nel frattempo Ricciardi non potrà avere molto tempo per le distrazioni, dato che sarà chiamato a far luce su un altro caso che lo porterà a scendere in campo in prima persona. Il nuovo caso avrà a che fare con la duchessa di Camparino: una donna tanto bella quanto chiacchierata in città che verrà ritrovata morta. Le indagini partiranno subito e tante saranno le piste che condurranno al suo assassino. Verrà fatta luce sulla morte della nobildonna? Prezioso sarà l’aiuto del commissario. Infine ci sarà anche un clamoroso ritorno a Napoli: Livia. La donna rimetterà piede in città e avrà un obiettivo ben preciso: riconquistare di nuovo il cuore del commissario.

Il Commissario Ricciardi: quante puntate

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione):

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021 OGGI

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv sul personaggio letterario va in onda oggi – lunedì 1 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

