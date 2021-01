Il Commissario Ricciardi: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction

Dal 25 gennaio 2021 in prima tv (alle ore 21,25) su Rai 1 va in onda Il Commissario Ricciardi, la fiction (o serie tv) con protagonista Lino Guanciale, sei prime serate tra poliziesco, noir, mystery e melò, tratte dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d’azione di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano. Introverso e solitario, Ricciardi ha un intuito e una determinazione particolari per le indagini, una vera ossessione alimentata da quello che lui chiama “il Fatto”, una particolare dote ereditata dalla madre che tiene segreta a tutti. E’ in grado di vedere gli spettri delle vittime di morte violenta che gli svelano, ripetendo ossessivamente, l’ultima frase detta o pensata prima di essere uccisi. Un “dono” pesante che se da una parte gli consente di portare a termine il suo lavoro di poliziotto come nessun altro, dall’altra, nella vita privata, si dimostra una vera e propria dannazione.

Il Commissario Ricciardi: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Ricciardi, ma qual è il cast completo della serie tv? Oltre al protagonista Lino Guanciale, nella fiction di Rai 1 sono presenti Antonio Milo, nel ruolo del brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello in quello dell’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; e Maria Vera Ratti in quelli di Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, una bellezza non appariscente ma intrigante per l’introverso poliziotto. Poi ancora: Mario Pirrello, l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano nel ruolo di Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi che veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene quelli di Bambinella, confidente di Maione; Marco Palvetti, Falco; e Peppe Servillo, Don Pierino.

Chi è il Commissario Ricciardi (Lino Guanciale)

Abbiamo visto trama e cast de Il Commissario Ricciardi, ma chi è il personaggio interpretato da Lino Guanciale? Luigi Alfredo Ricciardi è un personaggio immaginario della letteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. È un commissario di polizia nato il 1 giugno 1900 nel Cilento, come figlio unico della famiglia nobiliare dei baroni di Malomonte. Rimasto orfano dei genitori da ragazzo (il padre muore giovanissimo, mentre la madre trascorre molti anni in una casa di cura), si trasferisce con l’anziana tata Rosa a Napoli, dove si laurea in giurisprudenza con una tesi sul diritto penale ed entra nella Squadra mobile della Regia Questura.

Il Commissario Ricciardi è piuttosto introverso e tendente alla solitudine. Quando è nervoso non riesce a tenere ferme le mani. Per questo spesso le mette in tasca. Non porta il cappello, cosicché un ciuffo di capelli neri, pettinati all’indietro e fissati con la brillantina, gli cade sulla fronte sopra gli occhi verdi e il naso affilato. A pranzo mangia la pizza o una sfogliatella al Caffè Gambrinus in piazza del Plebiscito, mentre la cena gli viene quasi sempre preparata a casa da Rosa, e successivamente da sua nipote Nelide.

Ricco, integerrimo e dal grande intuito, non ha nessun interesse alla carriera e per questo è ben visto dai suoi superiori, che si prendono spesso e volentieri il merito dei suoi successi investigativi, e che tuttavia mal sopportano i suoi modi e i suoi metodi privi di riguardo verso le classi borghesi e nobiliari più influenti della città quando deve svolgere un’indagine. La caratteristica segreta del Commissario Ricciardi, da lui chiamata il Fatto, è quella di poter vedere gli spettri delle vittime di morte violenta (sia incidenti sia omicidi) in un’immagine evanescente nei luoghi del decesso, che continuano a ripetere ossessivamente la frase che stavano pensando nel momento della morte.

Come detto il suo ruolo in tv è interpretato da Lino Guanciale (Avezzano, 21 maggio 1979), attore italiano, protagonista della fortunata serie tv di Rai 1 L’Allieva. Si diploma al liceo scientifico per poi frequentare la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Dopo alcuni trascorsi rugbistici ad ottimo livello (selezione Nazionale under 16 e under 19) si iscrive all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si diploma nel 2003 e ottiene il Premio Gassman. Una carriera da attore che inizia in teatro dove, diretto da Gigi Proietti, recita in Romeo e Giulietta, spettacolo che inaugura il Silvano Toti Globe Theatre di Roma.

Lino Guanciale è fidanzato o sposato? L’attore ha avuto una relazione con l’attrice Antonietta Bello (presente nei cast di importanti fiction come Braccialetti Rossi e Le tre rose di Eva) che è durata circa 10 anni. A causare la rottura il lavoro: “Ammetto che sono diventato dipendente da lavoro. Riguardo alla mia storia, è successo che il lavoro si è preso tutto. Antonietta e io ci siamo lasciati di comune accordo – ha precisato Lino Guanciale -. Abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi. Però, siamo rimasti in ottimi rapporti: Antonietta resta una persona molto importante nella mia vita. È una donna, un’attrice, che stimo moltissimo”.

Lontano dal clamore mediatico, il 19 luglio 2020, Lino Guanciale (che è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata) ha sposato la nuova fidanzata Antonella Liuzzi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi, la serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione). La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 2 ore. La prima sarà trasmessa lunedì 25 gennaio 2021; l’ultima lunedì 1 marzo 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere tutte le puntate de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv va in onda il lunedì sera (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione ondemand.

