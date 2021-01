Il Commissario Ricciardi: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione) in prima serata tv. La prima sarà trasmessa lunedì 25 gennaio 2021; l’ultima lunedì 1 marzo 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della fiction (tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni) con protagonista Lino Guanciale:

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021, ore 21,25

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021, ore 21,25

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il Commissario Ricciardi? La messa in onda di ogni puntata della fiction è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi, ma dove vederle in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv va in onda il lunedì sera (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione ondemand

