Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction noir, mystery con protagonista Lino Guanciale. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Ma cosa succederà stasera nella quarta puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla serie tv ispirata dai libri di Maurizio de Giovanni.

Trama quarta puntata

Nella quarta puntata, dal titolo “Il giorno dei morti”, i colpi di scena non mancheranno e questa volta il commissario Luigi si ritroverà in serio pericolo di vita, dopo aver scoperto la verità su un nuovo caso sul quale sarà chiamato a indagare. Ma vediamo le anticipazioni sulla trama della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi nel dettaglio: a Napoli inizierà l’autunno piovoso e la città si ritroverà sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana in cui viene celebrata la memoria del defunti, verrà ritrovato il corpo senza vita di un bambino. Si tratterà del piccolo Matteo, meglio conosciuto col nome di Tettè, uno dei tanti scugnizzi napoletani che vivono e si arrangiano di espedienti all’interno dei vicoli della città. In un primo momento sembrerà che il piccolo sia deceduto di stenti ma Ricciardi, approfondendo il caso, si renderà conto che la verità potrebbe essere del tutto differente. Luigi scoprirà che forse il decesso del piccolo Matteo è dovuto a un avvelenamento. Una scoperta che lo metterà seriamente nei guai…

Il Commissario Ricciardi: quante puntate

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione):

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021 OGGI

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv sul personaggio letterario va in onda oggi – lunedì 15 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la quinta Fuga da Alcatraz: tutto quello che c’è da sapere sul film Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 15 febbraio: concorrenti, ultime news