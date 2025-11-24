Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della quarta puntata

di Antonio Scali
Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 24 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista il personaggio più amato tra i molti creati dalla penna di Maurizio de Giovanni. Alla regia Gianpaolo Tescari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre il commissario Ricciardi attende che la sua vita cambi per sempre, un delitto inaspettato lo mette alle strette. La persona sospettata è Livia Lucani, scomparsa dopo l’omicidio di Manfred, di cui è accusata. Ma è stato davvero uno dei più grandi affetti di Ricciardi a macchiarsi di questo orribile crimine o niente è come sembra?

Il Commissario Ricciardi 3: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Accanto a Lino Guanciale nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi, ritroveremo Maria Vera Ratti (Enrica), Antonio Milo (brigadiere Maione), Enrico Ianniello (dottor Modo), Serena Iansiti (Livia), Christopher Hulsen (Maggiore Manfred), Veronica D’Elia (Nelide), Domenico Pinelli (Sarracino), Peppe Servillo (Don Pierino), Marco Palvetti (Falco), Fiorenza D’Antonio (contessa Palmieri di Roccaspina), Fabrizia Sacchi (Lucia Caputo, moglie del brigadiere Maione), Adriano Falivene (Bambinella).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
