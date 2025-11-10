Il Commissario Ricciardi 3: trama, cast, quante puntate e streaming

Da lunedì 10 novembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista il personaggio più amato tra i molti creati dalla penna di Maurizio de Giovanni. Alla regia Gianpaolo Tescari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli, dicembre 1933. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi continua a indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero. La serie tv racconta un momento della vita di Ricciardi in cui, nonostante “il fatto” continui a tormentarlo, si insinua un raggio di luce: dopo un lungo corteggiamento con la sua dirimpettaia Enrica Colombo, il commissario ha avuto il coraggio di dichiararsi al padre della sua innamorata. I due cominciano quindi a frequentarsi ufficialmente, pur dovendo affrontare le continue resistenze della madre di Enrica. Per Ricciardi, inoltre, resta il problema principale: la sua promessa sposa è all’oscuro del suo dono di vedere gli spiriti, un segreto opprimente che lui non riesce a rivelare a nessuno.

La perdita del figlio Luca, invece, torna dal passato a tormentare il brigadiere Maione, mentre il dottor Modo deve aiutare il figlio di Lina, l’amata prostituta drammaticamente uccisa dalle percosse della banda di ragazzi di strada di cui faceva parte anche il ragazzo. Livia, intanto, fa coppia con il Maggiore Manfred – ex pretendente di Enrica – dopo essersi concessa a lui per salvare la vita al Commissario; ma questo non la libera dalla morsa sempre più stretta di Falco, esponente della polizia politica. L’uomo è mosso dalla fede verso il regime fascista, ma anche dalla gelosia nei confronti della donna della quale è innamorato. Prosegue anche l’amicizia fra Ricciardi e la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina: una sintonia che ancora una volta si intreccia con le indagini condotte dal Commissario e che costringe la contessa a una scelta che potrebbe macchiare per sempre la sua reputazione. Fra i diversi casi di puntata, Ricciardi si ritrova alle prese con un omicida seriale, molti decenni prima che l’idea stessa di “serial killer” appaia nei manuali di criminologia.

Il Commissario Ricciardi 3: il cast

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Ricciardi 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Accanto a Lino Guanciale nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi, ritroveremo Maria Vera Ratti (Enrica), Antonio Milo (brigadiere Maione), Enrico Ianniello (dottor Modo), Serena Iansiti (Livia), Christopher Hulsen (Maggiore Manfred), Veronica D’Elia (Nelide), Domenico Pinelli (Sarracino), Peppe Servillo (Don Pierino), Marco Palvetti (Falco), Fiorenza D’Antonio (contessa Palmieri di Roccaspina), Fabrizia Sacchi (Lucia Caputo, moglie del brigadiere Maione), Adriano Falivene (Bambinella).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 10 novembre 2025; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 1 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 10 novembre 2025

Seconda puntata: lunedì 17 novembre 2025

Terza puntata: lunedì 24 novembre 2025

Quarta puntata: lunedì 1 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Il Commissario Ricciardi 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. La serie sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in streaming – live e non solo – tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.