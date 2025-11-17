Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della seconda puntata
Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della seconda puntata
Questa sera, lunedì 17 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista il personaggio più amato tra i molti creati dalla penna di Maurizio de Giovanni. Alla regia Gianpaolo Tescari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Un orribile delitto sconvolge la città: un farmacista viene trovato ucciso con un punteruolo nel cranio e gli occhi coperti da una benda nera. L’indagine di Ricciardi si complica quando altri omicidi si susseguono con lo stesso modus operandi. Che collegamento c’è fra le vittime e cosa rende questa indagine così caratteristica? Ricciardi dovrà scoprirlo, mentre nel privato, l’amore per Enrica lo mette di fronte alla necessità di confessare alla ragazza la sua maledizione.
Il Commissario Ricciardi 3: il cast
Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Accanto a Lino Guanciale nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi, ritroveremo Maria Vera Ratti (Enrica), Antonio Milo (brigadiere Maione), Enrico Ianniello (dottor Modo), Serena Iansiti (Livia), Christopher Hulsen (Maggiore Manfred), Veronica D’Elia (Nelide), Domenico Pinelli (Sarracino), Peppe Servillo (Don Pierino), Marco Palvetti (Falco), Fiorenza D’Antonio (contessa Palmieri di Roccaspina), Fabrizia Sacchi (Lucia Caputo, moglie del brigadiere Maione), Adriano Falivene (Bambinella).