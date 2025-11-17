Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della seconda puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 17 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista il personaggio più amato tra i molti creati dalla penna di Maurizio de Giovanni. Alla regia Gianpaolo Tescari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un orribile delitto sconvolge la città: un farmacista viene trovato ucciso con un punteruolo nel cranio e gli occhi coperti da una benda nera. L’indagine di Ricciardi si complica quando altri omicidi si susseguono con lo stesso modus operandi. Che collegamento c’è fra le vittime e cosa rende questa indagine così caratteristica? Ricciardi dovrà scoprirlo, mentre nel privato, l’amore per Enrica lo mette di fronte alla necessità di confessare alla ragazza la sua maledizione.

Il Commissario Ricciardi 3: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Accanto a Lino Guanciale nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi, ritroveremo Maria Vera Ratti (Enrica), Antonio Milo (brigadiere Maione), Enrico Ianniello (dottor Modo), Serena Iansiti (Livia), Christopher Hulsen (Maggiore Manfred), Veronica D’Elia (Nelide), Domenico Pinelli (Sarracino), Peppe Servillo (Don Pierino), Marco Palvetti (Falco), Fiorenza D’Antonio (contessa Palmieri di Roccaspina), Fabrizia Sacchi (Lucia Caputo, moglie del brigadiere Maione), Adriano Falivene (Bambinella).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quinta puntata
Spettacoli / Il testamento delle gemelle Kessler: “Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate in un’unica urna”
Spettacoli / Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Spaesato 2025: anticipazioni, ospiti e streaming della quinta puntata
Spettacoli / Il testamento delle gemelle Kessler: “Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate in un’unica urna”
Spettacoli / Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”
TV / Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
TV / Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 novembre 2025, su Rai 3
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre 2025
Ricerca