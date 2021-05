L’età del dubbio: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano

Questa sera, mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – L’età del dubbio, un episodio del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Oggi Rai 1 propone, in replica, il film tv L’età del dubbio: una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio di oggi de Il Commissario Montalbano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il commissario Montalbano fa un sogno insieme tragico e ridicolo ma che rivela come i due pensieri fissi degli ultimi anni lo accompagnino anche nel sonno: l’idea della morte e la sua relazione con Livia. Nel sogno si sta svolgendo il suo funerale e che sia morto glielo annuncia lo stesso Catarella a cui di solito è affidata questa comunicazione funebre dei morti ammazzati su cui si dovrà indagare. Alla cerimonia funebre assistono i soliti comprimari delle indagini di polizia: il dottor Pasquano che al solito si rifiuta scontrosamente di dare particolari sul morto prima di aver eseguito l’autopsia, il signor questore Bonetti-Alderighi che non autorizza Montalbano a indagare sulla sua stessa morte, l’amico Mimì Augello. Ci sono tutti ma manca quella che per prima dovrebbe essere presente alle esequie: la sua fidanzata Livia che, raggiunta per telefono dall’irritato defunto, gli annuncia che forse non farà in tempo a intervenire e che, per dirla tutta, approfitterà della sua morte, di questa occasione unica, per sentirsi libera da una relazione che si trascinava stancamente. Il forte rumore che sveglia Montalbano è causato dal temporale che agita il mare fino a lambire il terrazzino della sua casa. Il mare e il porto di Vigata diventano ora protagonisti in sottofondo della nuova indagine di Montalbano che riguarda due imbarcazioni ormeggiate una a fianco dell’altra: un potente motoscafo e il “Vanna”, un lussuoso yacht il cui equipaggio ha trovato in mare un canotto con a bordo un uomo morto per avvelenamento. Montalbano insospettito chiederà la collaborazione alle indagini di un ufficiale della capitaneria di porto: Laura, una bella e intelligente giovane che farà perdere la bussola al commissario che si innamorerà, fortunatamente e inaspettatamente riamato, come un adolescente appassionato e geloso colpito dal classico colpo di fulmine.

L’età del dubbio: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Abbiamo visto la trama dell’episodio L’età del dubbio de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast completo del film? Tornano tutti i personaggi più amati a cominciare da Luca Zingaretti nei panni del protagonista. La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese.

Altri interpreti: Isabella Ragonese (Ten. Laura Belladonna), Ana Caterina Morariu (Roberta Rollo/Vanna Di Giulio), Caterina Vertova (Livia Giovannini), Paolo Gasparini (Mario Di Giulio) e Pino Torcasio (sig. Scimè).

Streaming e diretta tv

Ma dove vedere in tv l’episodio di Montalbano, L’età del dubbio, in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda in replica su Rai 1 mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 21,25 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film tv in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1. Se volete recuperare l’episodio di Montalbano Un diario del ’43 in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay. RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.