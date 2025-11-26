Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, 26 novembre 2025, alle ore 21.30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Mimì Augello piomba a casa del commissario in piena notte, gli racconta di aver casualmente rinvenuto un cadavere in un appartamento disabitato durante un suo incontro amoroso. Quasi contemporaneamente viene ritrovato morto nel suo appartamento Carmelo Catalanotti, usuraio, regista teatrale, ideatore di un ingegnoso e traumatico metodo recitativo che mette in condizione l’attore di entrare in un personaggio lavorando sui propri segreti più oscuri e nascosti: delle vere e proprie sedute psicanalitiche fuori dall’ordinario in cui il regista fa leva sulla parte più oscura dell’animo dell’attore. Montalbano arriverà alla risoluzione del caso, un caso in cui drammaturgia e realtà si confondono, in cui i cadaveri possono scomparire come in una pantomima, e in cui una bella e determinata giovane a capo della scientifica collaborerà a stretto contatto con Montalbano fino a far follemente innamorare il commissario.

Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Greta Scarano (Antonia Nicoletti), Carlo Cartier (Carmelo Catalanotti), Marina Rocco (Eleonora), Antonia Truppo (Maria Del Castello), Monica Dugo (Anita Pastore), Aglaia Mora (dott.ssa Barresi), Giampiero Cicciò (Rosario), Gaetano Aronica (Ernesto Lopez), Maurizio Bologna (Antonio Scimè), Caterina Gurrieri (Genoveffa Recchia) e Santi Consoli (Michele Tedesco).

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio Il metodo Catalanotti de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 26 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.