Il Commissario Montalbano: replica Il metodo Catalanotti: trama, cast e streaming

Oggi, mercoledì 15 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con la replica de Il metodo Catalanotti. Celebre film tv con Luca Zingaretti, per la regia di Alberto Sironi, molto amato dal pubblico italiano e non solo. Ma qual è la trama dell’episodio de Il commissario Montalbano, Il metodo Catalanotti? Di cosa parla? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mimì Augello piomba a casa del commissario in piena notte, gli racconta di aver casualmente rinvenuto un cadavere in un appartamento disabitato durante un suo incontro amoroso. Quasi contemporaneamente viene ritrovato morto nel suo appartamento Carmelo Catalanotti, usuraio, regista teatrale, ideatore di un ingegnoso e traumatico metodo recitativo che mette in condizione l’attore di entrare in un personaggio lavorando sui propri segreti più oscuri e nascosti: delle vere e proprie sedute psicanalitiche fuori dall’ordinario in cui il regista fa leva sulla parte più oscura dell’animo dell’attore. Montalbano arriverà alla risoluzione del caso, un caso in cui drammaturgia e realtà si confondono, in cui i cadaveri possono scomparire come in una pantomima, e in cui una bella e determinata giovane a capo della scientifica collaborerà a stretto contatto con Montalbano fino a far follemente innamorare il commissario.

Cast

Qual è il cast dell’episodio Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Altri interpreti: Greta Scarano (Antonia Nicoletti), Carlo Cartier (Carmelo Catalanotti), Marina Rocco (Eleonora), Antonia Truppo (Maria Del Castello), Monica Dugo (Anita Pastore), Aglaia Mora (dott.ssa Barresi), Giampiero Cicciò (Rosario), Gaetano Aronica (Ernesto Lopez), Maurizio Bologna (Antonio Scimè), Caterina Gurrieri (Genoveffa Recchia) e Santi Consoli (Michele Tedesco).

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

L’episodio Il metodo Catalanotti va in onda in diretta tv (replica) stasera, 15 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.