Il Collegio 6 si farà: le anticipazioni sulla sesta stagione

Ci sarà una sesta (6) stagione de Il Collegio? Questa sera, 15 dicembre 2020, su Rai 2 alle ore 21,20 è andata in onda l’ultima puntata della quinta stagione, ma c’è già chi si chiede se le avventure de Il Collegio andranno avanti. La risposta è sì, ci sarà una sesta stagione. Quando? Il prossimo anno, nel 2021 (e nel 2022 – salvo colpi di scena – ce ne sarà anche una settima, dato che l’accordo tra Magnolia e Rai firmato lo scorso anno è triennale).

Il Collegio 6: come partecipare ai casting

Per partecipare ai casting bisogna aspettare che si aprano le selezioni. Gli unici canali ufficiali che possono annunciare le modalità per i provini sono il profilo Instagram e Facebook del programma e il sito della casa di produzione. Le modalità dovrebbero essere le stesse degli scorsi anni: i candidati devono avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e mezzo al momento della candidatura (con richiesta firmata dai genitori); possono iscriversi più componenti della stessa famiglia; i casting sono aperti anche a chi ha già provato ad entrare nel programma negli anni scorsi. Una volta inviata la propria candidatura sarà la redazione del programma a decidere chi contattare per i provini dal vivo.

Streaming e tv

Abbiamo visto se ci sarà una sesta (6 stagione) de Il Collegio, ma dove vedere o rivedere le varie puntate della quinta stagione in tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera a partire dalle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

