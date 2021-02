Il cantante mascherato 2021, vincitore: chi ha vinto (maschera)

IL CANTANTE MASCHERATO VINCITORE – Chi ha vinto la finale dello show Il cantante mascherato in onda oggi, 26 febbraio 2021, su Rai 1? I quattro finalisti del programma erano: Lupo, Pappagallo, Farfalla e Orsetto. A trionfare però è stato solo un concorrente: notizia in aggiornamento…

Maschere

Ma quali sono le maschere che hanno preso parte allo show Il cantante mascherato 2021 in onda su Rai 1 il venerdì sera? Eccole:

il Lupo

la Tigre azzurra

la Giraffa

la Pecorella

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto

il Baby alieno

l’Orsetto

Il cantante mascherato 2021: cast e giudici

Chi è presente nel cast (giudici, ma non solo) dello show Il cantante mascherato 2021? In giuria: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Nel cast anche un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il vincitore (chi ha vinto) de Il cantante mascherato 2021, ma dove vedere la finale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

