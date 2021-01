Il cantante mascherato 2021: le maschere indossate dai concorrenti

Quali sono le maschere de Il cantante mascherato 2021, lo show in onda su Rai 1 dal 29 gennaio? In questa edizione (la seconda), in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari maschere. Eccole:

il Lupo

la Tigre azzurra

la Giraffa

la Pecorella

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto

il Baby alieno

l’Orsetto

Sotto le maschere de Il cantante mascherato si celano altrettanti personaggi famosi (concorrenti), la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Piume variopinte, lustrini colorati, preziosi abiti ed elementi scenici sorprendenti, rendono ognuna di queste maschere originale e straordinaria. Proprio il clima di totale segretezza e mistero, che lo caratterizza, rende lo show uno spettacolo unico. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti, avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico.

A giudicare le esibizioni dei concorrenti (le maschere) de Il cantante mascherato 2021 saranno i giudici e il pubblico da casa che nel corso delle settimane potrà anche tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi, oltre che sulla voce del cantante, anche su possibili indizi dati dalla conduttrice o dalle maschere stesse durante le puntate, grazie alle informazioni fornite dalle clip di presentazione dei protagonisti. Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Streaming

Abbiamo visto le maschere (concorrenti) de Il cantante mascherato, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

