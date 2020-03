Il cacciatore 2, la trama della terza puntata

IL CACCIATORE 2 TRAMA – Questa sera, mercoledì 4 marzo 2020, su Rai 2 va in onda la terza puntata della serie tv Il cacciatore 2, la popolare fiction con Francesco Montanari ed Edoardo Pesce tratta dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella che racconta la storia vera del pm Saverio Barone, magistrato del pool antimafia di Palermo. Stasera previsti, come sempre, due episodi. Cosa succederà? Qual è la trama? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Il cacciatore 2, la trama della terza puntata | Anticipazioni

Nel primo episodio della seconda puntata de Il cacciatore 2, intitolato Non me ne sono mai andato, vedremo come il lavoro di Saverio sta dando i suoi frutti, visto che la polizia è arrivata ad arrestare Salvatore Cucuzza, cassiere e amministratore dell’impero del narcotraffico di Brusca. Nel nascondiglio gli agenti hanno trovato un’agendina misteriosa con informazioni manoscritte criptate. Cosa significano?

Nonostante le iniziali difficoltà, gli agenti riusciranno a risolvere l’enigma, arrivando così ad essere vicinissimi al loro obiettivo. Brusca, però, nel frattempo sta portando avanti un suo piano e una serie di contromosse per depistare le indagini e far ricadere le colpe dei suoi crimini su Aglieri e Provenzano. Per ottenere il suo scopo, deve persuadere suo fratello Enzo a seguirlo senza esitazioni. Arriva così a plagiarlo fino a farlo separare dalla sua amata Maria.

Secondo le anticipazioni de Il cacciatore 2, Mazza riuscirà inoltre a trovare il tassello mancante che gli permetterà di individuare Brusca. Il boss è ormai a un passo, tanto che Mazza tornerà a rimettersi al lavoro con il doppio della voglia, riuscendo anche a dire a Saverio e a Giada di smetterla con i loro giochini e prendere coscienza dei loro sentimenti.

Le anticipazioni complete della terza puntata

Il cacciatore 2, la trama della terza puntata | Secondo episodio

Nel secondo episodio, intitolato Diciannove e cinquanta, la caccia a Brusca arriva ormai alle tappe finali. Enzo è ormai stato completamente plagiato: lui e il fratello sono riusciti a creare una serie di stratagemmi per permettere al mafioso di ottenere in tempi brevi la libertà anche in caso di arresto. Adesso Enzo deve prendere una decisione importante, vale a dire raccontare a Maria come stanno realmente le cose e convincerla ad unirsi a lui nella latitanza, oppure lasciarla per sempre.

Anche Saverio è chiamato a prendere una decisione difficile: capire se dedicarsi totalmente alla ricerca di Brusca o cercare di recuperare la sua storia con Giada. A complicare ulteriormente le cose ci pensa Francesca, anche lei determinata a liberare la Sicilia dal cancro della mafia. Eppure trovare la villetta in cui Brusca si nasconde è tutt'altro che semplice. Il blitz è ormai pronto, ma gli agenti non hanno forse fatto i conti con l'asso nella manica preparato dai fratelli Brusca. Appuntamento con la terza puntata de Il Cacciatore 2 stasera, 4 marzo 2020, su Rai 2 dalle 21.20.