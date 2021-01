Un colpaccio da parte del direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 Amadeus è sicuramente la presenza sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate – dal 2 al 6 marzo – di Zlatan Ibrahimovic. Intanto, mentre fervono i preparativi per definire il cast della 71esima edizione, trapelano ulteriori dettagli sull’ingaggio del campione del Milan.

Una presenza quella di Ibra che fa discutere. Cosa farà precisamente lo svedese, e soprattutto quanto guadagnerà? Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, l’attaccante avrebbe firmato il contratto per Sanremo lo scorso 30 dicembre. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha assicurato che molto probabilmente Ibra non sarà presente alla seconda puntata della kermesse, quella in onda su Rai Uno mercoledì 3 marzo. Quel giorno l’attaccante deve rispettare i suoi impegni col Milan e giocare la partita contro l’Udinese. Se così fosse, quindi, Ibra sarebbe a Sanremo quattro sere su cinque.

Un altro tema importante, specie per uno molto attento come lui, è quello del look. Il giocatore rossonero dovrebbe indossare solo ed esclusivamente completi firmati da Dsquared2. L’attaccante infatti è già testimonial del marchio creato dai fratelli canadesi Dean & Dan. Sul palco dell’Ariston, lo svedese giocherà con il suo personaggio, accettando le provocazioni e le imitazioni di Fiorello e Amadeus, entrambi interisti. L’ultima curiosità, per molti la più importante, è quella del compenso. Secondo quanto spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Zlatan dovrebbe percepire ben 50mila euro a serata, lo stesso cachet che dovrebbe toccare pure a Fiorello.

Leggi anche: Sanremo 2021, ipotesi pubblico in quarantena su una nave da crociera. Amadeus: “La consideriamo”

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 5 gennaio: La befana vien di notte, Viaggio nella grande bellezza, La La Land La Befana vien di notte streaming e diretta tv: dove vedere il film Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2