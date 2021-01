I Miserabili: trama e cast della terza puntata in onda stasera su Rai 3

I Miserabili: trama e cast della terza puntata

Questa sera, sabato 9 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata de I Miserabili, la miniserie televisiva britannica del 2018, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV già trasmessa tra il 2019 e il 2021 sulle reti Rai. Ma vediamo insieme trama e cast della terza puntata (o parte) in onda stasera.

La protagonista sarà Cosette. Ormai cresciuta, la giovane fanciulla ha intenzione di coltivare l’amore per il giovane Marius, il figlio del Barone Pontmercy, che ha incrociato durante una passeggiata nei giardini di Parigi. Cosette è affamata, curiosa della vita e lo stile adottato dal padre ormai le calza stretto. Purtroppo, nella capitale francese scoppia una violenta rivolta e Marius guiderà un gruppo di studenti rivoluzionari. Marius è interessato a Cosette, ma deve anche fare i conti con la gelosia di Eponine Thenardier, la cui famiglia da poco si è trasferita a Parigi. Quando l’ispettore Javert troverà Jean e Cosette, padre e figlia saranno costretti a lasciare la città di fretta e furia. Marius le aveva scritto una lettera, ma Cosette non l’ha mai ricevuta perché Eponine l’ha presa prima di lei. Non ricevere risposta fa credere a Marius che Cosette non ricambi il suo interesse e questo lo spinge a meditare il suicidio.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata (o parte) de I Miserabili, ma qual è il cast? Ecco gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Dominic West: Jean Valjean

David Oyelowo: Javert

Lily Collins: Fantine Thibault

Adeel Akhtar: Monsieur Thénardier

Johnny Flynn: Felix Tholomyès

Henry Lloyd-Hughes: Col. Pontmercy

David Bradley: Monsieur Gillenormand

Derek Jacobi: vescovo Myriel

Ron Cook: commerciante di capelli e denti

Alan David: scrivano

Kathryn Hunter: Madame Victurnien

Olivia Colman: Madame Rosalie Thénardier

Enzo Cilenti: Rivette

Josh O’Connor: Marius Pontmercy

Ellie Bamber: Cosette

Erin Kellyman: Éponine Thénardier

Joseph Quinn: Enjolras

Donald Sumpter: Monsieur Mabeuf

Turlough Convery: Grantaire

Archie Madekwe: Courfeyrac

Streaming e diretta tv

Dove vedere la terza puntata (o parte) de I Miserabili in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro, gratis, dal 6 gennaio 2021 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it

