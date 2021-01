I Miserabili streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, sabato 9 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata (o parte) de I Miserabili, la miniserie in tre puntate, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV, già trasmessa tra il 2019 e il 2021 sulle reti Rai. Si tratta dell’adattamento in tre parti dell’omonimo romanzo dell’autore francese Victor Hugo. Dove vedere la terza puntata de I Miserabili in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La miniserie, come detto, va in onda in chiaro, gratis, stasera – sabato 9 gennaio 2021 – su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre a partire dalle ore 21,20.

I Miserabili streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la miniserie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la terza puntata de I Miserabili, ma qual è il cast completo della miniserie? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dominic West: Jean Valjean

David Oyelowo: Javert

Lily Collins: Fantine Thibault

Adeel Akhtar: Monsieur Thénardier

Johnny Flynn: Felix Tholomyès

Henry Lloyd-Hughes: Col. Pontmercy

David Bradley: Monsieur Gillenormand

Derek Jacobi: vescovo Myriel

Ron Cook: commerciante di capelli e denti

Alan David: scrivano

Kathryn Hunter: Madame Victurnien

Olivia Colman: Madame Rosalie Thénardier

Enzo Cilenti: Rivette

Josh O’Connor: Marius Pontmercy

Ellie Bamber: Cosette

Erin Kellyman: Éponine Thénardier

Joseph Quinn: Enjolras

Donald Sumpter: Monsieur Mabeuf

Turlough Convery: Grantaire

Archie Madekwe: Courfeyrac

