I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, la terza stagione della serie con protagonista Elena Sofia Ricci. La serie è tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti per la regia di Kiko Rosati. In tutto sono previsti otto episodi, suddivisi in quattro prime serate. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della seconda puntata, una terza vittima, un giovane gestore di un’enoteca trovato strangolato e mutilato vicino a un ruscello, convince Teresa di avere a che fare con un serial killer. Il disegno prende forma: tutte e tre le vittime erano uomini violenti con le donne, capaci di nascondersi dietro una facciata rispettabile. Una pista porta all’arresto di un sospettato che però scappa e accoltella un collega di Teresa, per fortuna senza conseguenze gravi. Nel frattempo, Sebastiano si presenta sotto casa di Teresa con l’ennesima lettera minatoria trovata sul parabrezza della sua compagna e la accusa di essere lei la stalker. L’episodio si chiude su una nuova vittima designata: un uomo seguito nel buio di un parcheggio, ignaro dell’ombra che gli si avvicina alle spalle.

Nel secondo episodio della seconda puntata, il serial killer colpisce ancora e stavolta prende di mira il primario di ortopedia del Policlinico. Le indagini portano a galla un giro di tangenti e il principale sospettato viene identificato in un imbalsamatore locale, la cui fuga si chiude in un incidente stradale che lo lascia in coma. Teresa intanto fa i conti con i segni sempre più concreti della sua malattia: i ricordi della violenza subita tornano con una nitidezza che non lascia scampo. La squadra sembra vicina a una svolta quando arriva una notizia spiazzante: il giornalista che stava conducendo un’indagine parallela è stato trovato morto all’interno della Basilica di Aquileia, dove si era addentrato di notte seguendo una pista sconosciuta.

I casi di Teresa Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elena Sofia Ricci: Teresa Battaglia

Giuseppe Spata: Massimo Marini

Gianluca Gobbi: Giacomo Parisi

Fausto Maria Sciarappa: Albert Lona

Marial Bajma-Riva: Alice

Giulia Petrungaro: Elena Privitera

Sara Drago: Serena Giorgi

Massimo Poggio: Mauro Degano

Maurizio Donadoni: Sebastiano Corsi

Streaming e tv

Dove vedere I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 a partire dal 12 ottobre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.