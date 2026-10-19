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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro torna a parlare della stretta attualità politica italiana intrecciata agli ultimi fatti della scena internazionale. Centrale il caso della morte di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena con la clamorosa rivelazione da parte della Commissione Parlamentare di inchiesta che si occupa del caso da anni e che domani farà i nomi dei presunti esecutori e mandanti dell’omicidio. Le nuove rivelazioni porteranno alla luce anche importanti elementi sul legame tra l’omicidio e la ‘Ndrangheta. Ospiti Gianluca Vinci, presidente della Commissione, e Carmelo Miceli, legale della famiglia Rossi.

Riflettori ancora accesi sullo scandalo tangenti e i casi di malasanità in Sicilia, con un nuovo capitolo dell’inchiesta incentrato sulle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici a Palermo mentre l’ombra di Cosa Nostra si allunga perfino sui tribunali. Ospite il giornalista e deputato Ismaele La Vardera.

Continua anche l’inchiesta su Andrea Sempio, arrivata ormai alle battute finali: si aspetta la richiesta di rinvio a giudizio dei pm. Intanto la difesa dell’indagato ha depositato 5 consulenze e punta su una nuova prova che scagionerebbe il loro assistito: l’impronta insanguinata della scarpa con suola a pallini, la firma dell’assassino, è troppo piccola per essere di Sempio. Ne parlerà Armando Palmegiani che ha firmato la consulenza e che insieme ad Angela Taccia, legale di Sempio, si confronterà con Antonio De Rensis, legale di Stasi. E poi lo scontro a distanza tra i genetisti Marzio Capra e Matteo Fabbri, sulle controanalisi sui pedali della bici di Stasi del 20 settembre 2007: entrambi quell’anno erano, rispettivamente, consulenti della famiglia Poggi e di Alberto Stasi: erano a conoscenza di quei dati? In studio anche il vicedirettore de “La Verità” Francesco Borgonovo.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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