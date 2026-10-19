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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 ottobre 2026

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 19 ottobre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro dell’appuntamento con il programma di Nicola Porro le manifestazioni in piazza, con le città devastate dai gruppi dell’estrema sinistra. Foto, video e testimonianze inedite racconteranno la violenza contro governo e forze dell’ordine. A seguire tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco con nuovi filmati esclusivi. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano Hoara Borselli, Michele Silenzi, Gianluca Zanella, Armando Palmegiani, Milo Infante, Gennaro Cassese, Matteo Fabbri, Stefano Zurlo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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