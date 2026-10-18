Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 18 ottobre

Questa sera, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir spiega a Canfeza perché l’ha portata via dalla sfilata e le rivela che Ozan ha un collegamento con Rasit. La ragazza rimane sconvolta dalla notizia e cade nello sconforto perché si rende conto di essere stata manipolata. Mahir la consola e i due si ripromettono di non dubitare mai più l’uno dell’altro e di rimanere uniti durante i momenti di difficoltà. Ozan è indispettito dal comportamento di Mahir e sfoga la sua rabbia contro Handan e Sare, cosa che porta la ragazza a nutrire dei sospetti su di lui. Afet ringrazia Sureyya per aver coperto il suo segreto e le confida che senza di lei non saprebbe come fare a superare questo momento difficile. Gulizar è dolorante per l’incidente avuto durante la sfilata e Kursat, sicuro che sia tutta colpa di Handan, promette di vendicarsi contro la donna. Sare va a chiedere perdono Ezra per essersi comportata male e annuncia a tutti che Salih vuole chiedere la sua mano. Kursat insiste perché l’evento venga fatto a casa loro.

Vincendo l’impazienza di Ferman nel conoscere il sesso del nascituro, Süreyya organizza una piccola festa durante la quale verrà rivelato. Al riservato evento si uniscono inaspettatamente Fatma e Afet. Il momento culminante dello scoppio dei palloncini rivela che Efsane attende una bambina, ma il rumore attira l’attenzione di Asaf. I sospetti dell’uomo vengono abilmente sviati e la presenza di Efsane all’interno della villa resta segreta. Nel frattempo, Sare decide di riconciliarsi con Canfeza. Durante il loro incontro, la mette in guardia sugli ambigui comportamenti di Handan e Ozan, che sembrano tramare nell’ombra. Salih vorrebbe che il suo amico Mahir chiedesse la mano di Sare a Kürsat. Quando però l’uomo dichiara di non sentirsela, Salih riceve l’inaspettato sostegno di Ferman. Quest’ultimo si offre infatti di farlo al suo posto, organizzando una visita ai Kilimci per ufficializzare il fidanzamento. Per Ferman, tuttavia, la posta in gioco è doppia.

Sureyya organizza in segreto l’incontro con l’imam che dovrà celebrare il matrimonio tra Ferman ed Efsane, proprio durante la promessa di Sare, all’insaputa di tutti. Nel frattempo, a Villa Yilmaz, si attende l’arrivo dell’imam incaricato della commemorazione di Sevde. Lo scambio d’identità tra i due religiosi finisce però per scatenare caos e accese discussioni. Quando Mahir e Canfeza arrivano all’ospedale psichiatrico, di Gocke non c’è già più alcuna traccia: Ozan l’ha nascosta in casa sua, nonostante il parere contrario di Handan. Sare trova a terra la bambola della ragazza e la invia a Canfeza. Lei e Mahir capiscono che Gocke si trova a casa di Ozan e, approfittando della sua assenza, decidono di introdursi nell’abitazione. Ma il pericolo è in agguato.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.