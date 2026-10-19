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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 19 ottobre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 19 ottobre

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo l’eliminazione di Moreno, nuove dinamiche hanno acceso e accenderanno la Casa. Se ne parlerà stasera. Prevista poi una nuova votazione che coinvolgerà quattro concorrenti finiti in nomination: Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Varsi e Jonathan Kashanian. Nessun televoto eliminatorio, stavolta. L’obiettivo di questa serata del GF Vip è quello di individuare chi tra i concorrenti nominati diventerà il primo candidato alla successiva eliminazione definitiva.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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