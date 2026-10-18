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Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 18 ottobre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 18 ottobre

Questa sera, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 18 ottobre.

Anticipazioni

Al centro della puntata, dal titolo “Castelli di carta”, un racconto condotto da Veronica Ruggeri e scritto da Carlotta Bizzarri. Nella vita tutti costruiamo “castelli di carta”, ma non sempre la storia finisce bene. Fin dove può spingersi la nostra fantasia e fino a che punto arrivano le nostre bugie? Quanto siamo disposti a rischiare pur di sentirci potenti, visti e amati?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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