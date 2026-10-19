Formidabile: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Formidabile, programma televisivo condotto da Elenoire Casalegno. Uno show dedicato ai programmi cult, ai personaggi e ai momenti che hanno segnato la storia e l’evoluzione di Rai 2 dal suo esordio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni seconda puntata

La puntata sarà dedicata a “Quelli che il Calcio”, il programma che ha raccontato il mondo dello sport più amato dagli italiani da un’angolazione del tutto atipica, trasformando il calcio in un originale mix di informazione, comicità e intrattenimento. Sarà un viaggio attraverso i personaggi, le gag e i momenti più significativi di una trasmissione che ha saputo raccontare il mondo del pallone con uno sguardo ironico e fuori dagli schemi, diventando uno dei programmi più rappresentativi della storia di Rai 2.

All’interno della trasmissione, come di consueto, ci saranno gli “…and Co.”, ovvero alcuni programmi che, per tema, declinazione e direzione, si accostano al programma portante della puntata. In chiusura sarà la volta della “Shock Parade”, una divertente e irriverente classifica dei tre titoli più “scioccanti” che hanno fatto parte delle proposte trasgressive di Rai 2. Per cucire il tutto, il tono del racconto di Elenoire Casalegno sarà, ancora una volta, scanzonato e divertente e non tradirà lo spirito goliardico di quei programmi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Formidabile su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima lunedì 12 ottobre 2026; la quinta e ultima – salvo cambi di programmazione – lunedì 9 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 12 ottobre 2026 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 19 ottobre 2026 OGGI

Terza puntata: lunedì 26 ottobre 2026

Quarta puntata: lunedì 2 novembre 2026

Quinta puntata: lunedì 9 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Formidabile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.