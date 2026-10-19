Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Formidabile: tutte le informazioni sulla puntata di oggi, 19 ottobre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Formidabile: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Formidabile, programma televisivo condotto da Elenoire Casalegno. Uno show dedicato ai programmi cult, ai personaggi e ai momenti che hanno segnato la storia e l’evoluzione di Rai 2 dal suo esordio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni seconda puntata

La puntata sarà dedicata a “Quelli che il Calcio”, il programma che ha raccontato il mondo dello sport più amato dagli italiani da un’angolazione del tutto atipica, trasformando il calcio in un originale mix di informazione, comicità e intrattenimento. Sarà un viaggio attraverso i personaggi, le gag e i momenti più significativi di una trasmissione che ha saputo raccontare il mondo del pallone con uno sguardo ironico e fuori dagli schemi, diventando uno dei programmi più rappresentativi della storia di Rai 2.

All’interno della trasmissione, come di consueto, ci saranno gli “…and Co.”, ovvero alcuni programmi che, per tema, declinazione e direzione, si accostano al programma portante della puntata. In chiusura sarà la volta della “Shock Parade”, una divertente e irriverente classifica dei tre titoli più “scioccanti” che hanno fatto parte delle proposte trasgressive di Rai 2. Per cucire il tutto, il tono del racconto di Elenoire Casalegno sarà, ancora una volta, scanzonato e divertente e non tradirà lo spirito goliardico di quei programmi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Formidabile su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima lunedì 12 ottobre 2026; la quinta e ultima – salvo cambi di programmazione – lunedì 9 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 12 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: lunedì 19 ottobre 2026 OGGI
  • Terza puntata: lunedì 26 ottobre 2026
  • Quarta puntata: lunedì 2 novembre 2026
  • Quinta puntata: lunedì 9 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Formidabile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / G20: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / G20: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 ottobre 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 19 ottobre
TV / Ascolti tv domenica 18 ottobre: Alberto Angela – Giulio Cesare, Racconto di una notte
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 18 ottobre
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 18 ottobre 2026
Ricerca