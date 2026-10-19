G20: tutto quello che c’è da sapere sul film
G20: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda G20, film del 2025 diretto da Patricia Riggen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Quando il vertice del G20 viene attaccato da un gruppo di terroristi, la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton diventa il principale obiettivo. La donna riesce a sfuggire agli aggressori e dovrà battere i suoi nemici con astuzia.
G20: il cast
Abbiamo visto la trama di G20, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Viola Davis: Presidente Danielle Sutton
- Anthony Anderson: Derek Sutton
- Ramón Rodríguez: Ag. Manny Ruiz
- Marsai Martin: Serena Sutton
- Antony Starr: Rutledge
- Douglas Hodge: Primo Ministro Oliver Everett
- Elizabeth Marvel: Segr. Joanna Worth
- Christopher Farrar: Demetrius Sutton
- Sabrina Impacciatore: Elena Romano
- MeeWha Alana Lee: Han Min-Seo
- John Hoogenakker: Ag. Darden
- Conrad Kemp: Bousquet
- Joseph Steven Yang: Lee Young-Ho
- Emmanuel Castis: Titos
- David James: Csonger
- Clark Gregg: Vice Pres. Harold Moseley
- Julius Tennon: Direttore CIA Mikkelson
- Theo Bongani Ndyalvane: Melokuhle
- Noxolo Dlamini: Lesedi
- Ali Suliman: Ag. Adwi
- Angela Sarafyan: Quoll
- Gideon Emery: Warren Paxton
- Stephen Jennings: Gen. Paulson
- Caitlin Mehner: Jennifer
- Heike Brunner: cancelliera tedesca
- Colin Moss: primo ministro Lowe
- Jacques Theron: primo ministro francese
- Anthony C. Hyde: presidente Yasyanov
- Riaz Solker: principe Amed
- Tshamano Sebe: presidente del Sud Africa
- José Domingos: presidente Silvo
- Jandré Le Roux: agente Parry
- Adrian Collins: Karl
- Tendaiishe Chitima: agente Lane
- Alexander Maniatis: Hans
- Terence Bridgett: Kelly
Streaming e tv
Dove vedere G20 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.