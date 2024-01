I bambini della speranza: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda I bambini della speranza, film del 2020 diretto da Michael Samuels con Thomas Kretschmann, Romola Garai, Iain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat, Philipp Christopher, Anna Schumacher e Konstantin Frank. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di bambini e ragazzi ebrei polacchi sopravvissuti ai campi di sterminio viene accolto per quattro mesi, in attesa di trovare una nuova sistemazione, nella cittadina inglese di Windermere. Un gruppo di accompagnatori e di volontari dà loro il benvenuto quando arrivano, ma fra i piccoli superstiti c’è ancora grande tensione e la procedura di ammissione li rende molto diffidenti: la svestizione, la rimozione di tutti gli oggetti di valore e la visita medica ricordano loro la precedente vita quotidiana nel campo di concentramento e le selezioni. Piano piano, i bambini di Windermere cercheranno di ritrovare una parvenza di normalità.

I bambini della speranza: il cast

Abbiamo visto la trama de I bambini della speranza, ma qual è il cast del film? Tra gli attori figurano: Thomas Kretschmann, Romola Garai, Iain Glen, Tim McInnerny, Marcel Sabat, Philipp Christopher, Anna Schumacher e Konstantin Frank.

Streaming e tv

Dove vedere I bambini della speranza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.