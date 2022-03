Chi è Gustavo Rodriguez, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Gustavo Rodriguez, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il programma torna in prima serata su Canale 5 e attende i telespettatori con doppio appuntamento settimanale. A condurre c’è di nuovo Ilary Blasi. In Honduras, i concorrenti sono alle prese con una novità del reality show: i naufraghi infatti sono divisi tra coppie e singoli. E Gustavo Rodriguez partecipa in coppia. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Gustavo Rodriguez: età, programmi, Instagram

Il suo è un cognome importante, soprattutto in Italia, poiché è il papà di Jeremias, Belen e Cecilia Rodriguez. Questi sono tre nomi ben noti al pubblico di Mediaset e anche ai fashion addicted, che seguono i tre fratelli glamour anche sui social. Non a caso, hanno lanciato un loro brand di abbigliamento insieme. Gustavo Rodriguez tuttavia non è un volto che bazzica spesso i salotti di Canale 5, eppure fa parte di una delle famiglie più note d’Italia. All’Isola dei Famosi 2022, prende parte al gioco in coppia insieme al figlio Jeremias. Prima di arrivare in Italia, ha sempre lavorato duramente. Quando poi ha scelto di lasciare l’Argentina per vivere accanto alla sua famiglia, Gustavo ha capito di volersi godere appieno i nipoti, per cui è un nonno a tempo pieno. Si definisce una persona semplice che ama cantare e stare in mezzo alla natura. Inoltre non disdegna lo sport, gli piace tenersi in forma e non ha paura dell’esperienza in Honduras.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.