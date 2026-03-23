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Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 23 marzo

Questa sera, 23 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

Angelo, barman del Chelsea e pupillo di Nadia, proprietaria del locale che per Guido è diventato una seconda casa, viene accusato di omicidio. La vittima è la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo. Angelo si proclama innocente ma gli indizi a suo carico si moltiplicano e si fanno schiaccianti. Guido accetta il caso anche per la sua amicizia con Nadia, legata ad Angelo da un rapporto fatto di vicinanza e senso di responsabilità, difficile da decifrare dall’esterno. Indagando nella vita della vittima, Guerrieri e la sua squadra metteranno in discussione una verità che appare già scritta. La verità è quella che cerca anche Annapaola, combattuta tra i suoi sentimenti per Corsano e la missione che le ha affidato Guido. Intanto sul fronte Larocca, l’incidente probatorio segna una vittoria importante per Guerrieri, che smonta la testimonianza del pentito Capodacqua, che accusava il carismatico magistrato di essere un corrotto. Sarà una morte improvvisa a sconvolgere un quadro molto più complesso e torbido di quanto Guido potesse immaginare.

Guerrieri: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Vediamo insieme i personaggi principali e i relativi attori

GUIDO GUERRIERI | ALESSANDRO GASSMANN Avvocato penalista di talento, ironico e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo in discussione regole e certezze. L’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità.

NADIA GRECO | ANITA CAPRIOLI Ex assistita di Guido, Nadia ha un passato tormentato da escort di cui non fa un mistero. Con forza e coraggio ha cambiato vita e ha aperto il Chelsea, un locale notturno diventato punto di riferimento per Guerrieri e i suoi amici. Nasconde un segreto con cui dovrà fare i conti.

ANNAPAOLA DORIA | IVANA LOTITO Ex giornalista d’inchiesta, ora è la detective di fiducia di Guido. Imprevedibile, coraggiosa e determinata, discendente di una dinastia circense, ama il rischio e non si separa mai dalla sua moto.

CARMELO TANCREDI | MICHELE VENITUCCI Ispettore della Squadra Mobile, Tancredi è amico e prezioso alleato di Guido… almeno quando non si ritrovano sui lati opposti della barricata. Rigoroso, votato a non fare carriera per scelta, da sempre schierato al fianco dei soggetti più deboli, dietro l’aspetto spigoloso nasconde sensibilità e profonda conoscenza dell’animo umano.

CONSUELO FAVIA | LEA GAVINO Praticante nello studio di Guido, Consuelo è brillante e ironica, diretta, capace di tenere a bada il disordine del suo capo. Precisa ai limiti del perfezionismo, crede di avere tutto sotto controllo fino all’arrivo di uno stagista pronto a minacciare il suo equilibrio.

TONI COSTANTINO | MICHELE RAGNO Ragazzo solitario affetto da distrazione patologica, è il nuovo stagista dello studio. Più attratto dall’occasione di stare vicino a Consuelo che dall’opportunità di dare un senso alla sua laurea in giurisprudenza, rivela una genialità che presto lo rende indispensabile.

PIERO LAROCCA | STEFANO DIONISI Giudice affermato e stimato da tutti, storico amico di Guerrieri dai tempi dell’università. Come Guido, ha dedicato alla professione tutto sé stesso, sacrificando la vita privata. Affascinante e carismatico ma anche abile manipolatore, si rivolge a Guerrieri quando la sua carriera è messa a rischio da un’accusa di corruzione.

BERARDI | GAETANO BRUNO Procuratore capo di Lecce, acuto e inflessibile, guidato da un forte senso di giustizia, ma anche incline alla seduzione dei riflettori. Nell’arco del racconto ha una svolta inattesa trasformandosi da persecutore ad alleato di Guido.

STEFANO CORSANO | FRANCESCO COLELLA Avvocato d’affari scaltro e seducente, con una forza persuasiva capace di piegare anche l’impenetrabile Annapaola. La sua ambizione è la sua arma più potente ma è anche la sua condanna.

MARGHERITA | ANTONIA LISKOVA Insicura e divertente, con un fascino leggero e un’aria sognante, Margherita è la nuova vicina di Guerrieri. Appena trasferita a Bari per insegnare violoncello al conservatorio, è attratta da Guido ma anche frenata dall’abbandonarsi completamente a una nuova relazione. Ma l’origine della sua paura viene da lontano.

PASQUALE | UMBERTO SARDELLA Segretario dello studio, sembra più un maggiordomo uscito da Buckingham Palace: preciso, scrupoloso e impeccabile, ha linguaggio e modi di un’altra epoca. È l’organizzatore generale, l’uomo che fa girare tutto senza mai perdere un colpo.

QUINTAVALLE | DAVIDE MANCINI Allenatore di boxe di Guido, viene dalla strada e da un passato criminale. Da anni però ha messo la testa a posto, si è sposato e ha aperto una palestra dove insegna pugilato per aiutare altri ragazzi come lui. Ma una vecchia condanna per rapina pende ancora sul suo capo e rischia di sconvolgere la sua nuova vita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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