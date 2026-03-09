Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1. Trama, cast, attori, personaggi, libro, quante puntate, episodi, orario, a che ora, durata, quando finisce, location, streaming

Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. Appassionato di boxe, nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, è il protagonista della fiction in onda su Rai 1 in quattro puntate dal 9 marzo 2026.

In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronterà con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione. Ad affiancarlo in queste sfide ci saranno il fidato e abile ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Venitucci; Annapaola, (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera, ora audace investigatrice privata; Consuelo, (l’attrice Lea Gavino) brava praticante dello studio Guerrieri; il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

Con Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la figura dell’avvocato barese creata da Carofiglio approda così in televisione mantenendo intatta la sua complessità: un uomo di legge che, tra arringhe e conflitti interiori, continua a cercare un fragile punto di equilibrio tra coscienza, giustizia e vita privata.

Guerrieri: il cast della serie

Il regista è Gianluca Maria Tavarelli che ha dichiarato: “Nell’avvicinarmi al progetto sui casi dell’avvocato Guerrieri, tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, mi sono subito posto un problema: come tradurre in immagini i pensieri, le riflessioni, le malinconie, l’anima in un certo senso, di un personaggio come Guido Guerrieri, elementi che sono poi il vero centro dei romanzi, la ragione per cui ha conquistato il cuore di migliaia di lettori. Sapevo che tutti coloro che amano l’avvocato Guerrieri si sarebbero aspettati di ritrovarli anche nella serie, nel racconto per immagini.

Questa è stata la mia prima preoccupazione, la difficoltà più grande, perché il lato giallo o investigativo è più facile da mettere in scena, mentre tradurre quel senso di vuoto o di dolore che ognuno di noi si porta dentro è molto più difficile. Abbiamo, quindi, ritagliato degli spazi dedicati solo al nostro protagonista, più intimi, più personali e silenziosi. Potenziato le scene più forti emotivamente per raccontare non solo l’avvocato ma soprattutto l’uomo. Mi sono anche preoccupato di dare ritmo alla serie, essendo un racconto basato sulla parola, sulle requisitorie in aula, sui racconti degli avvenimenti, sentivo il bisogno di costruire la messa in scena con molti tagli, con un montaggio serrato, con un’immagine fotografica realistica ma allo stesso tempo sofisticata e moderna, che potesse incuriosire e colpire lo spettatore.

Un altro fattore sul quale ho puntato la mia attenzione, è stato raccontare il lato giudiziario, quindi tutto quello che concerne il racconto all’interno delle aule di tribunale, il più reale possibile. Essendo un appassionato di “Un giorno in pretura” volevo che la messa in scena dei processi fosse il più possibile fedele alla realtà. In questo ci ha aiutato molto girare dentro il tribunale di Bari.

Qui abbiamo cercato di restituire quel disordine fatto di faldoni, computer portatili e documenti, quell’andirivieni di avvocati, poliziotti e gente comune che caratterizzano ogni aula e ogni corridoio di tribunale. Abbiamo prestato anche una particolare attenzione alla scelta degli attori che avrebbero interpretato i ruoli di giudici e avvocati. Chiunque abbia seguito un processo ha ben presente il modo in cui parlano, come gesticolano e come si muovono, quell’ironia mista a stanchezza che li caratterizza. Mi interessava riprodurre fedelmente questo mondo, dare la sensazione allo spettatore di essere in una vera aula di tribunale, di vedere un reale processo e non una ricostruzione. Non ho voluto “abbellire” le aule da un punto di vista scenografico se non lo erano, volevo che fossero vere”.

Vediamo insieme i personaggi principali e i relativi attori

GUIDO GUERRIERI | ALESSANDRO GASSMANN Avvocato penalista di talento, ironico e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo in discussione regole e certezze. L’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità.

NADIA GRECO | ANITA CAPRIOLI Ex assistita di Guido, Nadia ha un passato tormentato da escort di cui non fa un mistero. Con forza e coraggio ha cambiato vita e ha aperto il Chelsea, un locale notturno diventato punto di riferimento per Guerrieri e i suoi amici. Nasconde un segreto con cui dovrà fare i conti.

ANNAPAOLA DORIA | IVANA LOTITO Ex giornalista d’inchiesta, ora è la detective di fiducia di Guido. Imprevedibile, coraggiosa e determinata, discendente di una dinastia circense, ama il rischio e non si separa mai dalla sua moto.

CARMELO TANCREDI | MICHELE VENITUCCI Ispettore della Squadra Mobile, Tancredi è amico e prezioso alleato di Guido… almeno quando non si ritrovano sui lati opposti della barricata. Rigoroso, votato a non fare carriera per scelta, da sempre schierato al fianco dei soggetti più deboli, dietro l’aspetto spigoloso nasconde sensibilità e profonda conoscenza dell’animo umano.

CONSUELO FAVIA | LEA GAVINO Praticante nello studio di Guido, Consuelo è brillante e ironica, diretta, capace di tenere a bada il disordine del suo capo. Precisa ai limiti del perfezionismo, crede di avere tutto sotto controllo fino all’arrivo di uno stagista pronto a minacciare il suo equilibrio.

TONI COSTANTINO | MICHELE RAGNO Ragazzo solitario affetto da distrazione patologica, è il nuovo stagista dello studio. Più attratto dall’occasione di stare vicino a Consuelo che dall’opportunità di dare un senso alla sua laurea in giurisprudenza, rivela una genialità che presto lo rende indispensabile.

PIERO LAROCCA | STEFANO DIONISI Giudice affermato e stimato da tutti, storico amico di Guerrieri dai tempi dell’università. Come Guido, ha dedicato alla professione tutto sé stesso, sacrificando la vita privata. Affascinante e carismatico ma anche abile manipolatore, si rivolge a Guerrieri quando la sua carriera è messa a rischio da un’accusa di corruzione.

BERARDI | GAETANO BRUNO Procuratore capo di Lecce, acuto e inflessibile, guidato da un forte senso di giustizia, ma anche incline alla seduzione dei riflettori. Nell’arco del racconto ha una svolta inattesa trasformandosi da persecutore ad alleato di Guido.

STEFANO CORSANO | FRANCESCO COLELLA Avvocato d’affari scaltro e seducente, con una forza persuasiva capace di piegare anche l’impenetrabile Annapaola. La sua ambizione è la sua arma più potente ma è anche la sua condanna.

MARGHERITA | ANTONIA LISKOVA Insicura e divertente, con un fascino leggero e un’aria sognante, Margherita è la nuova vicina di Guerrieri. Appena trasferita a Bari per insegnare violoncello al conservatorio, è attratta da Guido ma anche frenata dall’abbandonarsi completamente a una nuova relazione. Ma l’origine della sua paura viene da lontano.

PASQUALE | UMBERTO SARDELLA Segretario dello studio, sembra più un maggiordomo uscito da Buckingham Palace: preciso, scrupoloso e impeccabile, ha linguaggio e modi di un’altra epoca. È l’organizzatore generale, l’uomo che fa girare tutto senza mai perdere un colpo.

QUINTAVALLE | DAVIDE MANCINI Allenatore di boxe di Guido, viene dalla strada e da un passato criminale. Da anni però ha messo la testa a posto, si è sposato e ha aperto una palestra dove insegna pugilato per aiutare altri ragazzi come lui. Ma una vecchia condanna per rapina pende ancora sul suo capo e rischia di sconvolgere la sua nuova vita.

Guerrieri: quante puntate

Quante puntate sono previste per Guerrieri? La serie va in onda su Rai 1 in prima visione dal 9 marzo in quattro puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 9 marzo 2026

Seconda puntata: 16 marzo 2026

Terza puntata: 23 marzo 2026

Quarta puntata: 30 marzo 2026

Location

La location scelta per girare questa fiction è Bari e in generale la Puglia. La narrazione della serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio si sviluppa in una Bari insolita, spesso raccontata nelle sue atmosfere notturne. In questo contesto, l’avvocato affronta con sensibilità, intelligenza e abilità dialettica le vicende che alimentano le sue difese in tribunale. Su Bari il regista ha dichiarato: “Una città bellissima che è stata vista, in questi ultimi anni, in numerose serie tv. Abbiamo cercato di mettere in scena una città fatta di luci e ombre, di un centro storico meraviglioso ma anche di periferie e case popolari. Raccontare una città complessa, nella quale, il nostro Guerrieri, con la sua bicicletta, spazia tra le vie nelle sue notti insonni”.

Streaming e tv

Dove vedere Guerrieri in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 9 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.