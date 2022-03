Green Book: trama (storia vera), cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Green Book, film del 2018 diretto da Peter Farrelly, vincitore di tre premi Oscar 2019, tra cui quello come miglior film dell’anno. Il film ha come protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali e racconta l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America negli anni sessanta. È ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga), attore e padre di uno degli sceneggiatori del film, Nick Vallelonga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Nel 1962, dopo la chiusura temporanea del nightclub di New York Copacabana per lavori di ristrutturazione, il buttafuori del locale Tony Vallelonga deve trovare a tutti i costi un lavoro per mantenere la sua famiglia. Sfruttando anche la propria capacità oratoria, grazie alla quale si è meritato il soprannome di Tony “Lip”, l’ex buttafuori accetta così di lavorare per il pianista classico afroamericano Don Shirley, facendogli da autista e da tuttofare in un tour nel sud degli Stati Uniti, zona in cui è ancora in vigore la segregazione razziale dei neri. La casa discografica di Don impone a Tony il rispetto completo delle scadenze dei concerti e gli consegna una copia del cosiddetto Green Book, una guida turistica in cui sono indicati gli alberghi e i ristoranti nei quali gli afroamericani vengono accolti. Il rapporto tra i due uomini è inizialmente diffidente e problematico, sia a causa dei pregiudizi di Tony che del carattere altezzoso di Don, che mal sopporta le sue abitudini rozze perché le vede come un insulto razziale; pian piano però Tony si rende conto dell’evidente talento di Don e comprende che, nonostante il pianista sia accolto trionfalmente durante i suoi concerti, subisce vessazioni e violenze proprio a causa dei forti pregiudizi contro i neri. A poco a poco tra i due uomini si instaura una forte amicizia: Tony salva Don dall’aggressione di un gruppo di bianchi in un bar e gli impone di non andare mai più in giro senza di lui; Don, d’altro canto, lo aiuta a scrivere lettere romantiche a sua moglie Dolores. Il viaggio procede con alcuni episodi sgradevoli…

Green Book: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Green Book, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Viggo Mortensen: Frank “Tony Lip” Vallelonga

Mahershala Ali: Don Shirley

Linda Cardellini: Dolores Vallelonga

Dimiter D. Marinov: Oleg

Mike Hatton: George

Iqbal Theba: Amit

Sebastian Maniscalco: Johnny Venere

Don DiPetta: Louis Venere

Tom Virtue: Morgan Anderson

Craig DiFrancia: Dominic

Frank Vallelonga: Rudy Vallelonga

Gavin Foley: Frankie Vallelonga

Hudson Galloway: Nick Vallelonga

Rodolfo Vallelonga: Nonno Nicola Vallelonga

Louis Venere: Nonno Anthony Venere

Jenna Laurenzo: Fran Venere

Suehyla El-Attar: Lynn Venere

Don Stark: Jules Podell

Brian Stepanek: Graham Kindell

Joe Cortese: Gio Loscudo

Quinn Duffy: Mikey Cerrone

Paul Sloan: Carmine

Nick Vallelonga: Augie

David An: Bobby

Anthony Mangano: Danny

P. J. Byrne: produttore discografico

Streaming e tv

Dove vedere Green Book in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.