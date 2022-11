Grande Fratello Vip, la gaffe degli autori in diretta: preso in giro Donnamaria

La gaffe avvenuta al Grande Fratello Vip 2022 nel corso della puntata andata in onda ieri sera, 28 novembre, non è passata inosservata. La regia 2 inquadrava la camera con Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro. Contemporaneamente, si sono sentite le voci fuori campo che parlavano del gieffino Donnamaria: per sbaglio, i microfoni erano rimasti accesi.

Gli autori stavano commentando il montaggio di un video sulla vita di Donnamaria: “Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca**i suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato”. Poi arrivano le spiegazioni: “Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì, il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva”.

Edoardo Donnamaria ha sentito tutto e mentre era ancora a letto ha esclamato: “Oh, ma siete proprio delle merde”. L’ira dei fan del concorrente del Grande Fratello Vip si è scatenata su Twitter. Tutti hanno difeso Donnamaria, andando contro i registi. I quali, secondo il tribunale del popolo social avrebbero usato un linguaggio inadeguato, oltre a deridere in diretta il gieffino.